DoubleUp 圖標

DoubleUp 價格 (UP)

USD

DoubleUp (UP) 實時價格圖表

$0.420831
$0.420831$0.420831
+10.20%(1D)

今天 DoubleUp (UP) 的價格

今天 DoubleUp (UP) 的實時價格爲 0.420831 USD。目前其市值爲 $ 6.33M USD。UP 兌換 USD 的價格爲實時更新。
DoubleUp 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- DoubleUp 當天價格變化爲 +10.22%
- 其循環供應量爲 15.00M USD

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DoubleUp (UP) 價格表現 USD

今天內，DoubleUp 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.03902361
在過去30天內，DoubleUp 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，DoubleUp 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，DoubleUp 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.03902361+10.22%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

DoubleUp (UP) 價格分析

DoubleUp 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.378846
$ 0.378846$ 0.378846

$ 0.422915
$ 0.422915$ 0.422915

$ 0.507686
$ 0.507686$ 0.507686

-0.33%

+10.22%

+31.46%

DoubleUp (UP) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 6.33M
$ 6.33M$ 6.33M

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15.00M
15.00M 15.00M

什麼是DoubleUp (UP)

DoubleUp is a decentralized crypto casino on the Sui blockchain offering raffles, lotteries, and token-based games. Players can win, earn, and level up with no KYC or deposit requirements. The $UP token fuels gameplay incentives, community rewards, and protocol growth, creating a transparent and rewarding on-chain gambling experience for everyone. Its DeFi arm, Unihouse, lets users stake tokens to earn yield from casino volume. Play, stake, and win all in one place. It’s on-chain, transparent, and made for true degen fun.

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DoubleUp (UP) 資源

官網

大家還在問：關於 DoubleUp (UP) 的其他問題

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UP 兌換爲當地貨幣

1 UP 兌換 VND
11,074.167765
1 UP 兌換 AUD
A$0.64807974
1 UP 兌換 GBP
0.30720663
1 UP 兌換 EUR
0.36612297
1 UP 兌換 USD
$0.420831
1 UP 兌換 MYR
RM1.78432344
1 UP 兌換 TRY
16.46711703
1 UP 兌換 JPY
¥60.54916428
1 UP 兌換 RUB
33.23302407
1 UP 兌換 INR
36.06942501
1 UP 兌換 IDR
Rp6,898.86774864
1 UP 兌換 KRW
579.65682771
1 UP 兌換 PHP
23.4402867
1 UP 兌換 EGP
￡E.20.90267577
1 UP 兌換 BRL
R$2.36927853
1 UP 兌換 CAD
C$0.57653847
1 UP 兌換 BDT
51.44238144
1 UP 兌換 NGN
665.86826637
1 UP 兌換 UAH
17.48552805
1 UP 兌換 VES
Bs40.399776
1 UP 兌換 PKR
Rs118.37555199
1 UP 兌換 KZT
215.58751299
1 UP 兌換 THB
฿13.73171553
1 UP 兌換 TWD
NT$12.62493
1 UP 兌換 AED
د.إ1.54444977
1 UP 兌換 CHF
Fr0.34508142
1 UP 兌換 HKD
HK$3.29931504
1 UP 兌換 MAD
.د.م3.86743689
1 UP 兌換 MXN
$8.10520506