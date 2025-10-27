Docker（DOCKERZXBT）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00521666 $ 0.00521666 $ 0.00521666 24H最低價 $ 0.00715857 $ 0.00715857 $ 0.00715857 24H最高價 24H最低價 $ 0.00521666$ 0.00521666 $ 0.00521666 24H最高價 $ 0.00715857$ 0.00715857 $ 0.00715857 歷史最高 $ 0.00981968$ 0.00981968 $ 0.00981968 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +6.15% 漲跌幅（1D） +13.55% 漲跌幅（7D） -10.31% 漲跌幅（7D） -10.31%

Docker（DOCKERZXBT）目前實時價格為 $0.00624804。過去 24 小時內，DOCKERZXBT 的交易價格在 $ 0.00521666 至 $ 0.00715857 之間波動，市場活躍度顯著。DOCKERZXBT 的歷史最高價為 $ 0.00981968，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，DOCKERZXBT 在過去 1 小時內的價格變動為 +6.15%，過去 24 小時內變動為 +13.55%，過去 7 天內累計變動為 -10.31%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Docker（DOCKERZXBT）市場資訊

市值 $ 5.74M$ 5.74M $ 5.74M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 5.90M$ 5.90M $ 5.90M 流通量 972.14M 972.14M 972.14M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Docker 的目前市值為 $ 5.74M, 它過去 24 小時的交易量為 --。DOCKERZXBT 的流通量為 972.14M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 5.90M。