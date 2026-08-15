DeepBrain Chain 今日價格

DeepBrain Chain (DBC) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.20%。目前 DBC 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 DBC。

DeepBrain Chain 目前市值在 $ 492,374 排名第 #-，流通供應量為 3.20B DBC。過去 24 小時內，DBC 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.66203，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，DBC 在過去一小時內波動了 -0.77%，過去7 天內波動了 -7.98%。過去一天，總交易量達到 $ 11.78K。

DeepBrain Chain（DBC）市場資訊

市值 $ 492.37K$ 492.37K $ 492.37K 成交量（24H） $ 11.78K$ 11.78K $ 11.78K 完全稀釋市值 $ 1.54M$ 1.54M $ 1.54M 流通量 3.20B 3.20B 3.20B 總供應量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

DeepBrain Chain 的目前市值為 $ 492.37K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 11.78K。DBC 的流通量為 3.20B，總供應量是 10000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.54M。