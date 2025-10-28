Dechat（DECHAT）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.00294562 24H最高價 $ 0.00346061 歷史最高 $ 8.15 最低價 $ 0.00150656 漲跌幅（1H） -0.00% 漲跌幅（1D） +5.71% 漲跌幅（7D） -21.62%

Dechat（DECHAT）目前實時價格為 $0.00311393。過去 24 小時內，DECHAT 的交易價格在 $ 0.00294562 至 $ 0.00346061 之間波動，市場活躍度顯著。DECHAT 的歷史最高價為 $ 8.15，歷史最低價為 $ 0.00150656。

從短期表現來看，DECHAT 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.00%，過去 24 小時內變動為 +5.71%，過去 7 天內累計變動為 -21.62%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Dechat（DECHAT）市場資訊

市值 $ 11.53K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 77.85K 流通量 3.70M 總供應量 25,000,000.0

Dechat 的目前市值為 $ 11.53K, 它過去 24 小時的交易量為 --。DECHAT 的流通量為 3.70M，總供應量是 25000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 77.85K。