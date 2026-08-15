DeathSTR 今日價格

DeathSTR (DEATHSTR) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.87%。目前 DEATHSTR 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 DEATHSTR。

DeathSTR 目前市值在 $ 90,252 排名第 #-，流通供應量為 576.23M DEATHSTR。過去 24 小時內，DEATHSTR 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.0014758，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，DEATHSTR 在過去一小時內波動了 +0.01%，過去7 天內波動了 -12.76%。過去一天，總交易量達到 $ 253.69。

DeathSTR（DEATHSTR）市場資訊

市值 $ 90.25K$ 90.25K $ 90.25K 成交量（24H） $ 253.69$ 253.69 $ 253.69 完全稀釋市值 $ 90.25K$ 90.25K $ 90.25K 流通量 576.23M 576.23M 576.23M 總供應量 576,234,231.7418113 576,234,231.7418113 576,234,231.7418113

DeathSTR 的目前市值為 $ 90.25K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 253.69。DEATHSTR 的流通量為 576.23M，總供應量是 576234231.7418113，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 90.25K。