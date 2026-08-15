DarkDrop 今日價格

DarkDrop (DARKDROP) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 2.37%。目前 DARKDROP 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 DARKDROP。

DarkDrop 目前市值在 $ 9,756.26 排名第 #-，流通供應量為 999.96M DARKDROP。過去 24 小時內，DARKDROP 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，DARKDROP 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -0.75%。過去一天，總交易量達到 --。

DarkDrop（DARKDROP）市場資訊

市值 $ 9.76K$ 9.76K $ 9.76K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 9.76K$ 9.76K $ 9.76K 流通量 999.96M 999.96M 999.96M 總供應量 999,955,138.607232 999,955,138.607232 999,955,138.607232

DarkDrop 的目前市值為 $ 9.76K, 它過去 24 小時的交易量為 --。DARKDROP 的流通量為 999.96M，總供應量是 999955138.607232，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 9.76K。