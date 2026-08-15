Cypher 今日價格

Cypher (CYPH) 今日實時價格為 $ 0.00219669，過去 24 小時內變化了 0.53%。目前 CYPH 兌 USD 的匯率為 $ 0.00219669 每 CYPH。

Cypher 目前市值在 $ 262,444 排名第 #-，流通供應量為 119.48M CYPH。過去 24 小時內，CYPH 的交易價格在 $ 0.00216619（低點）和 $ 0.00219765（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.0302985，而歷史最低價為 $ 0.00216619。

短期表現方面，CYPH 在過去一小時內波動了 -0.01%，過去7 天內波動了 -5.36%。過去一天，總交易量達到 $ 274.77。

Cypher（CYPH）市場資訊

市值 $ 262.44K$ 262.44K $ 262.44K 成交量（24H） $ 274.77$ 274.77 $ 274.77 完全稀釋市值 $ 2.20M$ 2.20M $ 2.20M 流通量 119.48M 119.48M 119.48M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Cypher 的目前市值為 $ 262.44K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 274.77。CYPH 的流通量為 119.48M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.20M。