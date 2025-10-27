CTOC（CTOC）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.03426417 24H最低價 $ 0.03612585 24H最高價 歷史最高 $ 0.154429 最低價 $ 0.00791853 漲跌幅（1H） -0.29% 漲跌幅（1D） -3.99% 漲跌幅（7D） -8.77%

CTOC（CTOC）目前實時價格為 $0.03445536。過去 24 小時內，CTOC 的交易價格在 $ 0.03426417 至 $ 0.03612585 之間波動，市場活躍度顯著。CTOC 的歷史最高價為 $ 0.154429，歷史最低價為 $ 0.00791853。

從短期表現來看，CTOC 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.29%，過去 24 小時內變動為 -3.99%，過去 7 天內累計變動為 -8.77%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

CTOC（CTOC）市場資訊

市值 $ 2.08M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 172.28M 流通量 60.50M 總供應量 5,000,000,000.0

CTOC 的目前市值為 $ 2.08M, 它過去 24 小時的交易量為 --。CTOC 的流通量為 60.50M，總供應量是 5000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 172.28M。