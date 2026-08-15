CRYPTO CLOUD 今日價格

CRYPTO CLOUD (CLOUD) 今日實時價格為 $ 0.00136162，過去 24 小時內變化了 4.97%。目前 CLOUD 兌 USD 的匯率為 $ 0.00136162 每 CLOUD。

CRYPTO CLOUD 目前市值在 $ 543,288 排名第 #-，流通供應量為 398.99M CLOUD。過去 24 小時內，CLOUD 的交易價格在 $ 0.00127863（低點）和 $ 0.00137705（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00850168，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，CLOUD 在過去一小時內波動了 +1.73%，過去7 天內波動了 +10.46%。過去一天，總交易量達到 $ 696.47。

CRYPTO CLOUD（CLOUD）市場資訊

市值 $ 543.29K$ 543.29K $ 543.29K 成交量（24H） $ 696.47$ 696.47 $ 696.47 完全稀釋市值 $ 543.29K$ 543.29K $ 543.29K 流通量 398.99M 398.99M 398.99M 總供應量 398,991,500.0 398,991,500.0 398,991,500.0

CRYPTO CLOUD 的目前市值為 $ 543.29K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 696.47。CLOUD 的流通量為 398.99M，總供應量是 398991500.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 543.29K。