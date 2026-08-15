CommonWealth 今日價格

CommonWealth (CWU) 今日實時價格為 $ 0.00766697，過去 24 小時內變化了 0.18%。目前 CWU 兌 USD 的匯率為 $ 0.00766697 每 CWU。

CommonWealth 目前市值在 $ 7,669,990 排名第 #-，流通供應量為 900.50M CWU。過去 24 小時內，CWU 的交易價格在 $ 0.00759637（低點）和 $ 0.00772788（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.133167，而歷史最低價為 $ 0.00759637。

短期表現方面，CWU 在過去一小時內波動了 +0.06%，過去7 天內波動了 -17.41%。過去一天，總交易量達到 $ 12.89K。

CommonWealth（CWU）市場資訊

市值 $ 7.67M$ 7.67M $ 7.67M 成交量（24H） $ 12.89K$ 12.89K $ 12.89K 完全稀釋市值 $ 7.67M$ 7.67M $ 7.67M 流通量 900.50M 900.50M 900.50M 總供應量 999,999,305.0756229 999,999,305.0756229 999,999,305.0756229

CommonWealth 的目前市值為 $ 7.67M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 12.89K。CWU 的流通量為 900.50M，總供應量是 999999305.0756229，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 7.67M。