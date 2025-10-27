Cod3x（CDX）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.066919 24H最低價 $ 0.072291 24H最高價 歷史最高 $ 0.251359 最低價 $ 0.01749092 漲跌幅（1H） -0.08% 漲跌幅（1D） +3.18% 漲跌幅（7D） -0.23%

Cod3x（CDX）目前實時價格為 $0.06941。過去 24 小時內，CDX 的交易價格在 $ 0.066919 至 $ 0.072291 之間波動，市場活躍度顯著。CDX 的歷史最高價為 $ 0.251359，歷史最低價為 $ 0.01749092。

從短期表現來看，CDX 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.08%，過去 24 小時內變動為 +3.18%，過去 7 天內累計變動為 -0.23%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Cod3x（CDX）市場資訊

市值 $ 3.41M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 3.41M 流通量 49.09M 總供應量 49,090,756.18176558

Cod3x 的目前市值為 $ 3.41M, 它過去 24 小時的交易量為 --。CDX 的流通量為 49.09M，總供應量是 49090756.18176558，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 3.41M。