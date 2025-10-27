Capa（CAPA）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.0011635 24H最高價 $ 0.00129492 歷史最高 $ 0.02191833 最低價 $ 0 漲跌幅（1H） +0.08% 漲跌幅（1D） -8.27% 漲跌幅（7D） +2.51%

Capa（CAPA）目前實時價格為 $0.00117134。過去 24 小時內，CAPA 的交易價格在 $ 0.0011635 至 $ 0.00129492 之間波動，市場活躍度顯著。CAPA 的歷史最高價為 $ 0.02191833，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，CAPA 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.08%，過去 24 小時內變動為 -8.27%，過去 7 天內累計變動為 +2.51%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Capa（CAPA）市場資訊

市值 $ 183.61K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 584.51K 流通量 157.06M 總供應量 500,000,000.0

Capa 的目前市值為 $ 183.61K, 它過去 24 小時的交易量為 --。CAPA 的流通量為 157.06M，總供應量是 500000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 584.51K。