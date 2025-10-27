Cap USD（CUSD）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.992572 $ 0.992572 $ 0.992572 24H最低價 $ 1.006 $ 1.006 $ 1.006 24H最高價 24H最低價 $ 0.992572$ 0.992572 $ 0.992572 24H最高價 $ 1.006$ 1.006 $ 1.006 歷史最高 $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 最低價 $ 0.947752$ 0.947752 $ 0.947752 漲跌幅（1H） -0.95% 漲跌幅（1D） -0.62% 漲跌幅（7D） -0.81% 漲跌幅（7D） -0.81%

Cap USD（CUSD）目前實時價格為 $0.992572。過去 24 小時內，CUSD 的交易價格在 $ 0.992572 至 $ 1.006 之間波動，市場活躍度顯著。CUSD 的歷史最高價為 $ 1.17，歷史最低價為 $ 0.947752。

從短期表現來看，CUSD 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.95%，過去 24 小時內變動為 -0.62%，過去 7 天內累計變動為 -0.81%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Cap USD（CUSD）市場資訊

市值 $ 289.70M$ 289.70M $ 289.70M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 289.70M$ 289.70M $ 289.70M 流通量 291.76M 291.76M 291.76M 總供應量 292,065,059.8769492 292,065,059.8769492 292,065,059.8769492

Cap USD 的目前市值為 $ 289.70M, 它過去 24 小時的交易量為 --。CUSD 的流通量為 291.76M，總供應量是 292065059.8769492，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 289.70M。