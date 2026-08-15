CANTO 今日價格

CANTO (CANTO) 今日實時價格為 $ 0.00110183，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 CANTO 兌 USD 的匯率為 $ 0.00110183 每 CANTO。

CANTO 目前市值在 $ 670,425 排名第 #-，流通供應量為 608.47M CANTO。過去 24 小時內，CANTO 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.764501，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，CANTO 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 $ 172.09。

CANTO（CANTO）市場資訊

市值 $ 670.43K$ 670.43K $ 670.43K 成交量（24H） $ 172.09$ 172.09 $ 172.09 完全稀釋市值 $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M 流通量 608.47M 608.47M 608.47M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

CANTO 的目前市值為 $ 670.43K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 172.09。CANTO 的流通量為 608.47M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.10M。