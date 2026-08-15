Camelcorn 今日價格

Camelcorn (CANELCORN) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 11.00%。目前 CANELCORN 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 CANELCORN。

Camelcorn 目前市值在 $ 38,461 排名第 #-，流通供應量為 999.42M CANELCORN。過去 24 小時內，CANELCORN 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00121992，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，CANELCORN 在過去一小時內波動了 +0.09%，過去7 天內波動了 -22.94%。過去一天，總交易量達到 --。

Camelcorn（CANELCORN）市場資訊

市值 $ 38.46K$ 38.46K $ 38.46K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 38.46K$ 38.46K $ 38.46K 流通量 999.42M 999.42M 999.42M 總供應量 999,419,506.951897 999,419,506.951897 999,419,506.951897

Camelcorn 的目前市值為 $ 38.46K, 它過去 24 小時的交易量為 --。CANELCORN 的流通量為 999.42M，總供應量是 999419506.951897，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 38.46K。