CAIRE 價格 (CAIRE)

1 CAIRE 兌換為 USD 的實時價格：

$0.00142601
$0.00142601
0.00%1D
CAIRE (CAIRE) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-05 12:26:30 (UTC+8)

CAIRE（CAIRE）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.00140604
$ 0.00140604
24H最低價
$ 0.00143685
$ 0.00143685
24H最高價

$ 0.00140604
$ 0.00140604

$ 0.00143685
$ 0.00143685

$ 0.00675754
$ 0.00675754

$ 0.00136258
$ 0.00136258

-0.05%

+0.04%

+3.53%

+3.53%

CAIRE（CAIRE）目前實時價格為 $0.00142601。過去 24 小時內，CAIRE 的交易價格在 $ 0.00140604$ 0.00143685 之間波動，市場活躍度顯著。CAIRE 的歷史最高價為 $ 0.00675754，歷史最低價為 $ 0.00136258

從短期表現來看，CAIRE 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.05%，過去 24 小時內變動為 +0.04%，過去 7 天內累計變動為 +3.53%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

CAIRE（CAIRE）市場資訊

$ 29.91K
$ 29.91K

--
--

$ 29.91K
$ 29.91K

21.00M
21.00M

21,000,000.0
21,000,000.0

CAIRE 的目前市值為 $ 29.91K, 它過去 24 小時的交易量為 --。CAIRE 的流通量為 21.00M，總供應量是 21000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 29.91K

CAIRE（CAIRE）價格歷史 USD

今天內，CAIRE 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0
在過去30天內，CAIRE 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ -0.0005034114
在過去60天內，CAIRE 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ -0.0003832595
在過去90天內，CAIRE 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ -0.0019251204468167185

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+0.04%
30天$ -0.0005034114-35.30%
60天$ -0.0003832595-26.87%
90天$ -0.0019251204468167185-57.44%

什麼是CAIRE (CAIRE)

CAIRE (C.A.I.R.E. – EQ42) is an on-chain mental health protocol focused on building accessible, AI-assisted telepsychiatry services for the decentralized world. The project leverages blockchain transparency and token-based governance to offer mental wellness tools, community-driven support, and long-term care solutions without centralized gatekeeping. Through $CAIRE, users can interact with emotional AI agents, participate in mental health campaigns, and contribute to a collective healing ecosystem. With over 33% of supply locked and a growing endorsement base, CAIRE is designed for sustainability, trust, and real-world impact. Our mission is to reduce stigma, increase access to emotional care, and pioneer the future of on-chain emotional intelligence.S

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽為市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

CAIRE (CAIRE) 資源

官網

CAIRE 價格預測 (USD)

CAIRE（CAIRE）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 CAIRE（CAIRE）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 CAIRE 的長期和短期價格預測。

現在就查看 CAIRE 價格預測

CAIRE 兌換為當地貨幣

CAIRE（CAIRE）代幣經濟

了解 CAIRE（CAIRE）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 CAIRE 代幣的完整經濟學

大家還在問：關於 CAIRE (CAIRE) 的其他問題

CAIRE（CAIRE）今日價格是多少？
CAIRE 實時價格為 0.00142601 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 CAIRE 兌 USD 的價格是多少？
目前 CAIRE 兌 USD 的價格為 $ 0.00142601。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
CAIRE 的市值是多少？
CAIRE 的市值為 $ 29.91K USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
CAIRE 的流通供應量是多少？
CAIRE 的流通供應量為 21.00M USD
CAIRE 的歷史最高價（ATH）是多少？
CAIRE 的歷史最高價是 0.00675754 USD
CAIRE 的歷史最低價（ATL）是多少？
CAIRE 的歷史最低價是 0.00136258 USD
CAIRE 的交易量是多少？
CAIRE 的 24 小時實時交易量為 -- USD
CAIRE 今年會漲嗎？
CAIRE 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 CAIRE 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-05 12:26:30 (UTC+8)

