CAIRE（CAIRE）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00140604 $ 0.00140604 $ 0.00140604 24H最低價 $ 0.00143685 $ 0.00143685 $ 0.00143685 24H最高價 24H最低價 $ 0.00140604$ 0.00140604 $ 0.00140604 24H最高價 $ 0.00143685$ 0.00143685 $ 0.00143685 歷史最高 $ 0.00675754$ 0.00675754 $ 0.00675754 最低價 $ 0.00136258$ 0.00136258 $ 0.00136258 漲跌幅（1H） -0.05% 漲跌幅（1D） +0.04% 漲跌幅（7D） +3.53% 漲跌幅（7D） +3.53%

CAIRE（CAIRE）目前實時價格為 $0.00142601。過去 24 小時內，CAIRE 的交易價格在 $ 0.00140604 至 $ 0.00143685 之間波動，市場活躍度顯著。CAIRE 的歷史最高價為 $ 0.00675754，歷史最低價為 $ 0.00136258。

從短期表現來看，CAIRE 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.05%，過去 24 小時內變動為 +0.04%，過去 7 天內累計變動為 +3.53%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

CAIRE（CAIRE）市場資訊

市值 $ 29.91K$ 29.91K $ 29.91K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 29.91K$ 29.91K $ 29.91K 流通量 21.00M 21.00M 21.00M 總供應量 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

CAIRE 的目前市值為 $ 29.91K, 它過去 24 小時的交易量為 --。CAIRE 的流通量為 21.00M，總供應量是 21000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 29.91K。