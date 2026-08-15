Bumpy 今日價格

Bumpy (BUMPY) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 11.50%。目前 BUMPY 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 BUMPY。

Bumpy 目前市值在 $ 10,059.13 排名第 #-，流通供應量為 999.56M BUMPY。過去 24 小時內，BUMPY 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，BUMPY 在過去一小時內波動了 +1.51%，過去7 天內波動了 +33.22%。過去一天，總交易量達到 --。

Bumpy（BUMPY）市場資訊

市值 $ 10.06K$ 10.06K $ 10.06K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 10.06K$ 10.06K $ 10.06K 流通量 999.56M 999.56M 999.56M 總供應量 999,561,369.809769 999,561,369.809769 999,561,369.809769

Bumpy 的目前市值為 $ 10.06K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BUMPY 的流通量為 999.56M，總供應量是 999561369.809769，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 10.06K。