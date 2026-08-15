Brainblast 今日價格

Brainblast (BRAIN) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 76.65%。目前 BRAIN 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 BRAIN。

Brainblast 目前市值在 $ 37,082 排名第 #-，流通供應量為 978.67M BRAIN。過去 24 小時內，BRAIN 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00141081，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，BRAIN 在過去一小時內波動了 -0.45%，過去7 天內波動了 +72.39%。過去一天，總交易量達到 --。

Brainblast（BRAIN）市場資訊

市值 $ 37.08K$ 37.08K $ 37.08K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 37.08K$ 37.08K $ 37.08K 流通量 978.67M 978.67M 978.67M 總供應量 978,669,678.290289 978,669,678.290289 978,669,678.290289

Brainblast 的目前市值為 $ 37.08K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BRAIN 的流通量為 978.67M，總供應量是 978669678.290289，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 37.08K。