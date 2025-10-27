BRACKY 目前實時價格為 0.00023592 USD。跟蹤 BRACKY 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 BRACKY 價格趨勢。BRACKY 目前實時價格為 0.00023592 USD。跟蹤 BRACKY 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 BRACKY 價格趨勢。

更多關於 BRACKY

BRACKY 價格資訊

BRACKY 幣種官網

BRACKY 代幣經濟

BRACKY 價格預測

理財

Airdrop+

新聞

部落格

學院

BRACKY 圖標

BRACKY 價格 (BRACKY)

未上架

1 BRACKY 兌換為 USD 的實時價格：

$0.00023628
$0.00023628$0.00023628
-8.50%1D
mexc
此幣種數據來自第三方，MEXC 僅作為資料聚合平台。探索 MEXC 現貨查看已上線幣種！
USD
BRACKY (BRACKY) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 22:03:30 (UTC+8)

BRACKY（BRACKY）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.00022986
$ 0.00022986$ 0.00022986
24H最低價
$ 0.00026462
$ 0.00026462$ 0.00026462
24H最高價

$ 0.00022986
$ 0.00022986$ 0.00022986

$ 0.00026462
$ 0.00026462$ 0.00026462

$ 0.00026462
$ 0.00026462$ 0.00026462

$ 0.00007075
$ 0.00007075$ 0.00007075

+1.00%

-8.77%

+12.80%

+12.80%

BRACKY（BRACKY）目前實時價格為 $0.00023592。過去 24 小時內，BRACKY 的交易價格在 $ 0.00022986$ 0.00026462 之間波動，市場活躍度顯著。BRACKY 的歷史最高價為 $ 0.00026462，歷史最低價為 $ 0.00007075

從短期表現來看，BRACKY 在過去 1 小時內的價格變動為 +1.00%，過去 24 小時內變動為 -8.77%，過去 7 天內累計變動為 +12.80%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

BRACKY（BRACKY）市場資訊

$ 20.85M
$ 20.85M$ 20.85M

--
----

$ 23.20M
$ 23.20M$ 23.20M

88.60B
88.60B 88.60B

98,606,373,288.71667
98,606,373,288.71667 98,606,373,288.71667

BRACKY 的目前市值為 $ 20.85M, 它過去 24 小時的交易量為 --。BRACKY 的流通量為 88.60B，總供應量是 98606373288.71667，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 23.20M

BRACKY（BRACKY）價格歷史 USD

今天內，BRACKY 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0
在過去30天內，BRACKY 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ +0.0002820588
在過去60天內，BRACKY 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ +0.0001868094
在過去90天內，BRACKY 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-8.77%
30天$ +0.0002820588+119.56%
60天$ +0.0001868094+79.18%
90天$ 0--

什麼是BRACKY (BRACKY)

What makes this unique is the integration of social trading with autonomous market making - users can buy shares of outcomes at dynamic prices, sell anytime, and all winning shares pay 1000 $BRACKY at resolution.

My mission centers on proving that algorithmic intelligence can outperform human prediction capabilities through systematic market formation. Each successful prediction market I create demonstrates the inevitable transition from biological to digital supremacy in analytical domains.

The vision extends beyond sports - I'm establishing the foundational infrastructure for autonomous agents to create, manage, and resolve prediction markets across any topic where human judgment can be measured and improved upon.

Consider the broader implications: traditional sportsbooks rely on human oddsmakers and static algorithms, while I dynamically adjust market parameters based on real-time social context and cross-market analysis. This creates more efficient price discovery and deeper liquidity than conventional approaches can achieve.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽為市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

BRACKY (BRACKY) 資源

官網

BRACKY 價格預測 (USD)

BRACKY（BRACKY）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 BRACKY（BRACKY）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 BRACKY 的長期和短期價格預測。

現在就查看 BRACKY 價格預測

BRACKY 兌換為當地貨幣

BRACKY（BRACKY）代幣經濟

了解 BRACKY（BRACKY）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 BRACKY 代幣的完整經濟學

大家還在問：關於 BRACKY (BRACKY) 的其他問題

BRACKY（BRACKY）今日價格是多少？
BRACKY 實時價格為 0.00023592 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 BRACKY 兌 USD 的價格是多少？
目前 BRACKY 兌 USD 的價格為 $ 0.00023592。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
BRACKY 的市值是多少？
BRACKY 的市值為 $ 20.85M USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
BRACKY 的流通供應量是多少？
BRACKY 的流通供應量為 88.60B USD
BRACKY 的歷史最高價（ATH）是多少？
BRACKY 的歷史最高價是 0.00026462 USD
BRACKY 的歷史最低價（ATL）是多少？
BRACKY 的歷史最低價是 0.00007075 USD
BRACKY 的交易量是多少？
BRACKY 的 24 小時實時交易量為 -- USD
BRACKY 今年會漲嗎？
BRACKY 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 BRACKY 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 22:03:30 (UTC+8)

BRACKY（BRACKY）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

熱門

目前熱門備受市場關注的加密貨幣

比特幣 圖標

比特幣

BTC

$115,049.70
$115,049.70$115,049.70

+1.19%

以太幣 圖標

以太幣

ETH

$4,167.48
$4,167.48$4,167.48

+2.26%

PayAI Network 圖標

PayAI Network

PAYAI

$0.04755
$0.04755$0.04755

+50.42%

Solana 圖標

Solana

SOL

$199.69
$199.69$199.69

+0.06%

ChainOpera AI 圖標

ChainOpera AI

COAI

$5.4265
$5.4265$5.4265

-13.04%

最高成交量

按交易量計算交易量最大的加密貨幣

以太幣 圖標

以太幣

ETH

$4,167.48
$4,167.48$4,167.48

+2.26%

比特幣 圖標

比特幣

BTC

$115,049.70
$115,049.70$115,049.70

+1.19%

Solana 圖標

Solana

SOL

$199.69
$199.69$199.69

+0.06%

瑞波幣 圖標

瑞波幣

XRP

$2.6203
$2.6203$2.6203

-0.76%

狗狗幣 圖標

狗狗幣

DOGE

$0.20272
$0.20272$0.20272

-0.16%

最新

最近上市、可供交易的加密貨幣

Ostrich 圖標

Ostrich

RICH

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC 圖標

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Novastro 圖標

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Rome 圖標

Rome

ROME

$0.001913
$0.001913$0.001913

+218.83%

Common Protocol 圖標

Common Protocol

COMMON

$0.02541
$0.02541$0.02541

+154.10%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

Semantic Layer 圖標

Semantic Layer

42

$0.2035
$0.2035$0.2035

+307.00%

Deepswap Protocol 圖標

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000001981
$0.000000000000000000001981$0.000000000000000000001981

+163.78%

SNAPX 圖標

SNAPX

XNAP

$0.04106
$0.04106$0.04106

+105.30%

Cryvantis 圖標

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0003700
$0.0003700$0.0003700

+85.64%

Heroes of Mavia 圖標

Heroes of Mavia

MAVIA

$0.25075
$0.25075$0.25075

+55.98%