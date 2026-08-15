Botto 今日價格

Botto (BOTTO) 今日實時價格為 $ 0.03668869，過去 24 小時內變化了 1.42%。目前 BOTTO 兌 USD 的匯率為 $ 0.03668869 每 BOTTO。

Botto 目前市值在 $ 1,694,290 排名第 #-，流通供應量為 46.18M BOTTO。過去 24 小時內，BOTTO 的交易價格在 $ 0.03638756（低點）和 $ 0.03915268（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 3.91，而歷史最低價為 $ 0.02968992。

短期表現方面，BOTTO 在過去一小時內波動了 -1.55%，過去7 天內波動了 -6.72%。過去一天，總交易量達到 $ 639.05。

Botto（BOTTO）市場資訊

市值 $ 1.69M$ 1.69M $ 1.69M 成交量（24H） $ 639.05$ 639.05 $ 639.05 完全稀釋市值 $ 3.67M$ 3.67M $ 3.67M 流通量 46.18M 46.18M 46.18M 總供應量 93,768,867.47974204 93,768,867.47974204 93,768,867.47974204

Botto 的目前市值為 $ 1.69M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 639.05。BOTTO 的流通量為 46.18M，總供應量是 93768867.47974204，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 3.67M。