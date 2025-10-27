BORNE（BORNE）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.01241188 $ 0.01241188 $ 0.01241188 24H最低價 $ 0.01358992 $ 0.01358992 $ 0.01358992 24H最高價 24H最低價 $ 0.01241188$ 0.01241188 $ 0.01241188 24H最高價 $ 0.01358992$ 0.01358992 $ 0.01358992 歷史最高 $ 0.04767635$ 0.04767635 $ 0.04767635 最低價 $ 0.00765551$ 0.00765551 $ 0.00765551 漲跌幅（1H） -0.07% 漲跌幅（1D） +4.44% 漲跌幅（7D） +64.89% 漲跌幅（7D） +64.89%

BORNE（BORNE）目前實時價格為 $0.01312592。過去 24 小時內，BORNE 的交易價格在 $ 0.01241188 至 $ 0.01358992 之間波動，市場活躍度顯著。BORNE 的歷史最高價為 $ 0.04767635，歷史最低價為 $ 0.00765551。

從短期表現來看，BORNE 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.07%，過去 24 小時內變動為 +4.44%，過去 7 天內累計變動為 +64.89%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

BORNE（BORNE）市場資訊

市值 $ 342.69K$ 342.69K $ 342.69K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 2.26M$ 2.26M $ 2.26M 流通量 26.11M 26.11M 26.11M 總供應量 172,295,043.72 172,295,043.72 172,295,043.72

BORNE 的目前市值為 $ 342.69K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BORNE 的流通量為 26.11M，總供應量是 172295043.72，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.26M。