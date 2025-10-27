BONGO CAT（BONGO）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.142768$ 0.142768 $ 0.142768 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） -0.04% 漲跌幅（1D） +1.39% 漲跌幅（7D） -6.42% 漲跌幅（7D） -6.42%

BONGO CAT（BONGO）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，BONGO 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。BONGO 的歷史最高價為 $ 0.142768，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，BONGO 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.04%，過去 24 小時內變動為 +1.39%，過去 7 天內累計變動為 -6.42%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

BONGO CAT（BONGO）市場資訊

市值 $ 122.52K$ 122.52K $ 122.52K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 122.52K$ 122.52K $ 122.52K 流通量 999.69M 999.69M 999.69M 總供應量 999,691,833.8616216 999,691,833.8616216 999,691,833.8616216

BONGO CAT 的目前市值為 $ 122.52K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BONGO 的流通量為 999.69M，總供應量是 999691833.8616216，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 122.52K。