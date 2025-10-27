BOMET（BOMET）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00094055 $ 0.00094055 $ 0.00094055 24H最低價 $ 0.00140871 $ 0.00140871 $ 0.00140871 24H最高價 24H最低價 $ 0.00094055$ 0.00094055 $ 0.00094055 24H最高價 $ 0.00140871$ 0.00140871 $ 0.00140871 歷史最高 $ 0.00193848$ 0.00193848 $ 0.00193848 最低價 $ 0.0003551$ 0.0003551 $ 0.0003551 漲跌幅（1H） +0.15% 漲跌幅（1D） -29.72% 漲跌幅（7D） -3.52% 漲跌幅（7D） -3.52%

BOMET（BOMET）目前實時價格為 $0.00097588。過去 24 小時內，BOMET 的交易價格在 $ 0.00094055 至 $ 0.00140871 之間波動，市場活躍度顯著。BOMET 的歷史最高價為 $ 0.00193848，歷史最低價為 $ 0.0003551。

從短期表現來看，BOMET 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.15%，過去 24 小時內變動為 -29.72%，過去 7 天內累計變動為 -3.52%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

BOMET（BOMET）市場資訊

市值 $ 585.86K$ 585.86K $ 585.86K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 585.86K$ 585.86K $ 585.86K 流通量 600.00M 600.00M 600.00M 總供應量 600,000,000.0 600,000,000.0 600,000,000.0

BOMET 的目前市值為 $ 585.86K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BOMET 的流通量為 600.00M，總供應量是 600000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 585.86K。