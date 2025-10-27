BOB（BITCOIN BOB）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） -0.73% 漲跌幅（1D） +19.42% 漲跌幅（7D） +52.15% 漲跌幅（7D） +52.15%

BOB（BITCOIN BOB）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，BITCOIN BOB 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。BITCOIN BOB 的歷史最高價為 $ 0，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，BITCOIN BOB 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.73%，過去 24 小時內變動為 +19.42%，過去 7 天內累計變動為 +52.15%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

BOB（BITCOIN BOB）市場資訊

市值 $ 711.49K$ 711.49K $ 711.49K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 711.49K$ 711.49K $ 711.49K 流通量 21.00T 21.00T 21.00T 總供應量 21,000,000,000,000.0 21,000,000,000,000.0 21,000,000,000,000.0

BOB 的目前市值為 $ 711.49K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BITCOIN BOB 的流通量為 21.00T，總供應量是 21000000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 711.49K。