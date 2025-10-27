bitSmiley（SMILE）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.00240802 24H最高價 $ 0.00256832 歷史最高 $ 0.472158 最低價 $ 0.00219046 漲跌幅（1H） +0.05% 漲跌幅（1D） -2.08% 漲跌幅（7D） -11.95%

bitSmiley（SMILE）目前實時價格為 $0.00244785。過去 24 小時內，SMILE 的交易價格在 $ 0.00240802 至 $ 0.00256832 之間波動，市場活躍度顯著。SMILE 的歷史最高價為 $ 0.472158，歷史最低價為 $ 0.00219046。

從短期表現來看，SMILE 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.05%，過去 24 小時內變動為 -2.08%，過去 7 天內累計變動為 -11.95%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

bitSmiley（SMILE）市場資訊

市值 $ 59.85K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 513.86K 流通量 24.46M 總供應量 210,000,000.0

bitSmiley 的目前市值為 $ 59.85K, 它過去 24 小時的交易量為 --。SMILE 的流通量為 24.46M，總供應量是 210000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 513.86K。