BITBONDS 價格 (BITBONDS)
今天 BITBONDS (BITBONDS) 的實時價格爲 0.00005806 USD。目前其市值爲 $ 57.78K USD。BITBONDS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
BITBONDS 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- BITBONDS 當天價格變化爲 +5.76%
- 其循環供應量爲 996.94M USD
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今天內，BITBONDS 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，BITBONDS 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，BITBONDS 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，BITBONDS 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|+5.76%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
BITBONDS 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.55%
+5.76%
-45.75%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
BitBonds: The Financial Supernova of 2025 "This could be a $2 trillion idea." - Forbes. Backed by Governments. Powered by Crypto. The first true bridge between Wall Street and Web3. 🔥 Endorsed by NYC Mayor at Bitcoin 2025 🔥 Unveiled by VanEck at BTC Reserve Summit 🔥 Adopted by giants like Russia’s Sberbank BitBonds fuse U.S. Treasuries with Bitcoin -Wall St meets Web3 in the $2T financial revolution of 2025. Led By VanEck & Mayor of NYC
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|1 BITBONDS 兌換 VND
₫1.5278489
|1 BITBONDS 兌換 AUD
A$0.0000888318
|1 BITBONDS 兌換 GBP
￡0.0000423838
|1 BITBONDS 兌換 EUR
€0.0000499316
|1 BITBONDS 兌換 USD
$0.00005806
|1 BITBONDS 兌換 MYR
RM0.0002461744
|1 BITBONDS 兌換 TRY
₺0.0022864028
|1 BITBONDS 兌換 JPY
¥0.0084152164
|1 BITBONDS 兌換 RUB
₽0.004569322
|1 BITBONDS 兌換 INR
₹0.0050123198
|1 BITBONDS 兌換 IDR
Rp0.9518031264
|1 BITBONDS 兌換 KRW
₩0.0795340716
|1 BITBONDS 兌換 PHP
₱0.003300711
|1 BITBONDS 兌換 EGP
￡E.0.0029093866
|1 BITBONDS 兌換 BRL
R$0.0003175882
|1 BITBONDS 兌換 CAD
C$0.000078381
|1 BITBONDS 兌換 BDT
৳0.0070972544
|1 BITBONDS 兌換 NGN
₦0.0897369554
|1 BITBONDS 兌換 UAH
₴0.0024112318
|1 BITBONDS 兌換 VES
Bs0.00592212
|1 BITBONDS 兌換 PKR
Rs0.016442592
|1 BITBONDS 兌換 KZT
₸0.029758653
|1 BITBONDS 兌換 THB
฿0.0018892724
|1 BITBONDS 兌換 TWD
NT$0.0017162536
|1 BITBONDS 兌換 AED
د.إ0.0002130802
|1 BITBONDS 兌換 CHF
Fr0.0000470286
|1 BITBONDS 兌換 HKD
HK$0.0004551904
|1 BITBONDS 兌換 MAD
.د.م0.000528346
|1 BITBONDS 兌換 MXN
$0.0010990758