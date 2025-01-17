BIRDFLU 圖標

BIRDFLU 價格 ($BIRDFLU)

USD

BIRDFLU ($BIRDFLU) 實時價格圖表

$0.00162522
$0.00162522$0.00162522
+9.20%(1D)

今天 BIRDFLU ($BIRDFLU) 的價格

今天 BIRDFLU ($BIRDFLU) 的實時價格爲 0.00162522 USD。目前其市值爲 $ 1.62M USD。$BIRDFLU 兌換 USD 的價格爲實時更新。
BIRDFLU 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 70.67K USD
- BIRDFLU 當天價格變化爲 +9.20%
- 其循環供應量爲 999.78M USD

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BIRDFLU ($BIRDFLU) 價格表現 USD

今天內，BIRDFLU 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00013696
在過去30天內，BIRDFLU 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，BIRDFLU 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，BIRDFLU 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00013696+9.20%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

BIRDFLU ($BIRDFLU) 價格分析

BIRDFLU 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00148825
$ 0.00148825$ 0.00148825

$ 0.00171786
$ 0.00171786$ 0.00171786

$ 0.0029822
$ 0.0029822$ 0.0029822

+3.02%

+9.20%

-0.56%

BIRDFLU ($BIRDFLU) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.62M
$ 1.62M$ 1.62M

$ 70.67K
$ 70.67K$ 70.67K

999.78M
999.78M 999.78M

什麼是BIRDFLU ($BIRDFLU)

$BIRDFLU is a meme-based cryptocurrency project designed to satirize the unpredictable and viral nature of the crypto market. Inspired by the concept of spreading “infection” within the meme coin space, $BIRDFLU incorporates humor and a community-driven approach to build a unique digital asset experience. The project emphasizes engagement through creative content, partnerships, and themed events while fostering a fun and inclusive ecosystem for meme coin enthusiasts.

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BIRDFLU ($BIRDFLU) 資源

官網

大家還在問：關於 BIRDFLU ($BIRDFLU) 的其他問題

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$BIRDFLU 兌換爲當地貨幣

1 $BIRDFLU 兌換 AUD
A$0.002600352
1 $BIRDFLU 兌換 GBP
0.0013164282
1 $BIRDFLU 兌換 EUR
0.0015764634
1 $BIRDFLU 兌換 USD
$0.00162522
1 $BIRDFLU 兌換 MYR
RM0.00731349
1 $BIRDFLU 兌換 TRY
0.0575815446
1 $BIRDFLU 兌換 JPY
¥0.2522016396
1 $BIRDFLU 兌換 RUB
0.1671863814
1 $BIRDFLU 兌換 INR
0.1407277998
1 $BIRDFLU 兌換 IDR
Rp26.6429465568
1 $BIRDFLU 兌換 PHP
0.0951891354
1 $BIRDFLU 兌換 EGP
￡E.0.081911088
1 $BIRDFLU 兌換 BRL
R$0.0098000766
1 $BIRDFLU 兌換 CAD
C$0.0023240646
1 $BIRDFLU 兌換 BDT
0.1975942476
1 $BIRDFLU 兌換 NGN
2.5314914286
1 $BIRDFLU 兌換 UAH
0.0685517796
1 $BIRDFLU 兌換 VES
Bs0.08776188
1 $BIRDFLU 兌換 PKR
Rs0.4534526322
1 $BIRDFLU 兌換 KZT
0.86217921
1 $BIRDFLU 兌換 THB
฿0.0561350988
1 $BIRDFLU 兌換 TWD
NT$0.0534859902
1 $BIRDFLU 兌換 CHF
Fr0.0014789502
1 $BIRDFLU 兌換 HKD
HK$0.0126442116
1 $BIRDFLU 兌換 MAD
.د.م0.016333461