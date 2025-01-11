Beth 價格 ($BETH)
今天 Beth ($BETH) 的實時價格爲 0.00235815 USD。目前其市值爲 $ 2.22M USD。$BETH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Beth 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 486.11K USD
- Beth 當天價格變化爲 +23.62%
- 其循環供應量爲 937.83M USD
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今天內，Beth 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00045053。
在過去30天內，Beth 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，Beth 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Beth 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00045053
|+23.62%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Beth 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-1.23%
+23.62%
-28.16%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
The $Beth Vision: From Meme to Machine $Beth isn’t about being “just another token.” It’s a business. It’s a movement. It’s a proof-of-concept. Beth can build something bigger than the memes themselves. Here’s what we’re building: • Community: A growing network of holders and fans who believe in $BETH’s community. • Utility: From a Clothing Brand to a gated group and eventual tools, $BETH is building an ecosystem that provides real value and a profit for burning $BETH supply. • Revenue: Merchandising: Beth-themed apparel and accessories with all profits directed to buying and burning $Beth tokens. With unique branding strategies of course. Future Projects: Plans for $Beth Academy and $Beth Tools will bring even more value to the ecosystem.
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|1 $BETH 兌換 AUD
A$0.003820203
|1 $BETH 兌換 GBP
￡0.0019101015
|1 $BETH 兌換 EUR
€0.0022874055
|1 $BETH 兌換 USD
$0.00235815
|1 $BETH 兌換 MYR
RM0.0105880935
|1 $BETH 兌換 TRY
₺0.083525673
|1 $BETH 兌換 JPY
¥0.3718095105
|1 $BETH 兌換 RUB
₽0.2396587845
|1 $BETH 兌換 INR
₹0.2032489485
|1 $BETH 兌換 IDR
Rp38.658190536
|1 $BETH 兌換 PHP
₱0.13913085
|1 $BETH 兌換 EGP
￡E.0.1191573195
|1 $BETH 兌換 BRL
R$0.014431878
|1 $BETH 兌換 CAD
C$0.003395736
|1 $BETH 兌換 BDT
৳0.287647137
|1 $BETH 兌換 NGN
₦3.656028597
|1 $BETH 兌換 UAH
₴0.099702582
|1 $BETH 兌換 VES
Bs0.12498195
|1 $BETH 兌換 PKR
Rs0.6566740305
|1 $BETH 兌換 KZT
₸1.244395755
|1 $BETH 兌換 THB
฿0.081780642
|1 $BETH 兌換 TWD
NT$0.0780783465
|1 $BETH 兌換 CHF
Fr0.0021459165
|1 $BETH 兌換 HKD
HK$0.018346407
|1 $BETH 兌換 MAD
.د.م0.023675826