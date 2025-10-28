Beta Trader（BETA）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00001594 $ 0.00001594 $ 0.00001594 24H最低價 $ 0.00001659 $ 0.00001659 $ 0.00001659 24H最高價 24H最低價 $ 0.00001594$ 0.00001594 $ 0.00001594 24H最高價 $ 0.00001659$ 0.00001659 $ 0.00001659 歷史最高 $ 0.00442072$ 0.00442072 $ 0.00442072 最低價 $ 0.00001071$ 0.00001071 $ 0.00001071 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） +2.43% 漲跌幅（7D） +1.10% 漲跌幅（7D） +1.10%

Beta Trader（BETA）目前實時價格為 $0.00001653。過去 24 小時內，BETA 的交易價格在 $ 0.00001594 至 $ 0.00001659 之間波動，市場活躍度顯著。BETA 的歷史最高價為 $ 0.00442072，歷史最低價為 $ 0.00001071。

從短期表現來看，BETA 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 +2.43%，過去 7 天內累計變動為 +1.10%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Beta Trader（BETA）市場資訊

市值 $ 16.51K$ 16.51K $ 16.51K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 16.51K$ 16.51K $ 16.51K 流通量 998.65M 998.65M 998.65M 總供應量 998,649,268.508853 998,649,268.508853 998,649,268.508853

Beta Trader 的目前市值為 $ 16.51K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BETA 的流通量為 998.65M，總供應量是 998649268.508853，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 16.51K。