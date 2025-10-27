BASEDD House（BASEDD）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00119242 $ 0.00119242 $ 0.00119242 24H最低價 $ 0.00133891 $ 0.00133891 $ 0.00133891 24H最高價 24H最低價 $ 0.00119242$ 0.00119242 $ 0.00119242 24H最高價 $ 0.00133891$ 0.00133891 $ 0.00133891 歷史最高 $ 0.00924382$ 0.00924382 $ 0.00924382 最低價 $ 0.00088571$ 0.00088571 $ 0.00088571 漲跌幅（1H） -0.30% 漲跌幅（1D） +3.68% 漲跌幅（7D） -13.17% 漲跌幅（7D） -13.17%

BASEDD House（BASEDD）目前實時價格為 $0.00126364。過去 24 小時內，BASEDD 的交易價格在 $ 0.00119242 至 $ 0.00133891 之間波動，市場活躍度顯著。BASEDD 的歷史最高價為 $ 0.00924382，歷史最低價為 $ 0.00088571。

從短期表現來看，BASEDD 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.30%，過去 24 小時內變動為 +3.68%，過去 7 天內累計變動為 -13.17%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

BASEDD House（BASEDD）市場資訊

市值 $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M 流通量 999.88M 999.88M 999.88M 總供應量 999,878,915.409282 999,878,915.409282 999,878,915.409282

BASEDD House 的目前市值為 $ 1.27M, 它過去 24 小時的交易量為 --。BASEDD 的流通量為 999.88M，總供應量是 999878915.409282，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.27M。