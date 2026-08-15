Backstage 今日價格

Backstage (BKS) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 4.00%。目前 BKS 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 BKS。

Backstage 目前市值在 $ 202,239 排名第 #-，流通供應量為 729.13M BKS。過去 24 小時內，BKS 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.01620095，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，BKS 在過去一小時內波動了 -0.00%，過去7 天內波動了 -24.87%。過去一天，總交易量達到 $ 612.99。

Backstage（BKS）市場資訊

市值 $ 202.24K$ 202.24K $ 202.24K 成交量（24H） $ 612.99$ 612.99 $ 612.99 完全稀釋市值 $ 277.37K$ 277.37K $ 277.37K 流通量 729.13M 729.13M 729.13M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Backstage 的目前市值為 $ 202.24K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 612.99。BKS 的流通量為 729.13M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 277.37K。