azit 今日價格

azit (AZIT) 今日實時價格為 $ 0.0014981，過去 24 小時內變化了 5.83%。目前 AZIT 兌 USD 的匯率為 $ 0.0014981 每 AZIT。

azit 目前市值在 $ 676,232 排名第 #-，流通供應量為 451.39M AZIT。過去 24 小時內，AZIT 的交易價格在 $ 0.00143397（低點）和 $ 0.0016499（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.846242，而歷史最低價為 $ 0.00134013。

短期表現方面，AZIT 在過去一小時內波動了 -0.32%，過去7 天內波動了 +8.71%。過去一天，總交易量達到 $ 256.22K。

azit（AZIT）市場資訊

市值 $ 676.23K$ 676.23K $ 676.23K 成交量（24H） $ 256.22K$ 256.22K $ 256.22K 完全稀釋市值 $ 749.06K$ 749.06K $ 749.06K 流通量 451.39M 451.39M 451.39M 總供應量 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

azit 的目前市值為 $ 676.23K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 256.22K。AZIT 的流通量為 451.39M，總供應量是 500000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 749.06K。