ayFLOW 今日價格

ayFLOW (AYFLOW) 今日實時價格為 $ 0.0381853，過去 24 小時內變化了 3.43%。目前 AYFLOW 兌 USD 的匯率為 $ 0.0381853 每 AYFLOW。

ayFLOW 目前市值在 $ 798,180 排名第 #-，流通供應量為 20.90M AYFLOW。過去 24 小時內，AYFLOW 的交易價格在 $ 0.03803168（低點）和 $ 0.03973902（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.429407，而歷史最低價為 $ 0.02914672。

短期表現方面，AYFLOW 在過去一小時內波動了 +0.10%，過去7 天內波動了 +12.12%。過去一天，總交易量達到 $ 327.81。

ayFLOW（AYFLOW）市場資訊

市值 $ 798.18K$ 798.18K $ 798.18K 成交量（24H） $ 327.81$ 327.81 $ 327.81 完全稀釋市值 $ 798.18K$ 798.18K $ 798.18K 流通量 20.90M 20.90M 20.90M 總供應量 20,903,052.57718694 20,903,052.57718694 20,903,052.57718694

ayFLOW 的目前市值為 $ 798.18K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 327.81。AYFLOW 的流通量為 20.90M，總供應量是 20903052.57718694，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 798.18K。