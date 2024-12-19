Arcade 圖標

Arcade 價格 (ARCD)

USD

Arcade (ARCD) 實時價格圖表

$0.01915958
$0.01915958$0.01915958
-6.00%(1D)

今天 Arcade (ARCD) 的價格

今天 Arcade (ARCD) 的實時價格爲 0.01915958 USD。目前其市值爲 $ 393.71K USD。ARCD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Arcade 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 269.48 USD
- Arcade 當天價格變化爲 -6.04%
- 其循環供應量爲 20.55M USD

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Arcade (ARCD) 價格表現 USD

今天內，Arcade 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00123220325027871
在過去30天內，Arcade 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0058743655
在過去60天內，Arcade 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0029010976
在過去90天內，Arcade 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00020311477870138

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00123220325027871-6.04%
30天$ +0.0058743655+30.66%
60天$ +0.0029010976+15.14%
90天$ -0.00020311477870138-1.04%

Arcade (ARCD) 價格分析

Arcade 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01904667
$ 0.01904667$ 0.01904667

$ 0.02071494
$ 0.02071494$ 0.02071494

$ 0.592641
$ 0.592641$ 0.592641

-0.83%

-6.04%

-40.30%

Arcade (ARCD) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 393.71K
$ 393.71K$ 393.71K

$ 269.48
$ 269.48$ 269.48

20.55M
20.55M 20.55M

什麼是Arcade (ARCD)

Arcade is the governance token of ArcadeDAO which is a decentralized organization driving growth and management of the Arcade Lending Protocol.

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Arcade (ARCD) 資源

官網

大家還在問：關於 Arcade (ARCD) 的其他問題

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ARCD 兌換爲當地貨幣

1 ARCD 兌換 AUD
A$0.0304637322
1 ARCD 兌換 GBP
0.0151360682
1 ARCD 兌換 EUR
0.0183931968
1 ARCD 兌換 USD
$0.01915958
1 ARCD 兌換 MYR
RM0.08621811
1 ARCD 兌換 TRY
0.672501258
1 ARCD 兌換 JPY
¥3.0134187424
1 ARCD 兌換 RUB
1.97343674
1 ARCD 兌換 INR
1.630480258
1 ARCD 兌換 IDR
Rp314.0914251552
1 ARCD 兌換 PHP
1.1311816032
1 ARCD 兌換 EGP
￡E.0.9756058136
1 ARCD 兌換 BRL
R$0.117831417
1 ARCD 兌換 CAD
C$0.0273981994
1 ARCD 兌換 BDT
2.2897614058
1 ARCD 兌換 NGN
29.7508042282
1 ARCD 兌換 UAH
0.8043191684
1 ARCD 兌換 VES
Bs0.957979
1 ARCD 兌換 PKR
Rs5.3323027098
1 ARCD 兌換 KZT
10.052073647
1 ARCD 兌換 THB
฿0.6621550848
1 ARCD 兌換 TWD
NT$0.6253686912
1 ARCD 兌換 CHF
Fr0.0170520262
1 ARCD 兌換 HKD
HK$0.1488699366
1 ARCD 兌換 MAD
.د.م0.1921705874