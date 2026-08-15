apxUSD 今日價格

apxUSD (APXUSD) 今日實時價格為 $ 0.939444，過去 24 小時內變化了 1.50%。目前 APXUSD 兌 USD 的匯率為 $ 0.939444 每 APXUSD。

apxUSD 目前市值在 $ 304,662,936 排名第 #-，流通供應量為 324.30M APXUSD。過去 24 小時內，APXUSD 的交易價格在 $ 0.934067（低點）和 $ 0.954512（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.012，而歷史最低價為 $ 0.717601。

短期表現方面，APXUSD 在過去一小時內波動了 -0.01%，過去7 天內波動了 -0.37%。過去一天，總交易量達到 $ 2.16M。

apxUSD（APXUSD）市場資訊

市值 $ 304.66M$ 304.66M $ 304.66M 成交量（24H） $ 2.16M$ 2.16M $ 2.16M 完全稀釋市值 $ 304.66M$ 304.66M $ 304.66M 流通量 324.30M 324.30M 324.30M 總供應量 324,302,936.6324121 324,302,936.6324121 324,302,936.6324121

apxUSD 的目前市值為 $ 304.66M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 2.16M。APXUSD 的流通量為 324.30M，總供應量是 324302936.6324121，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 304.66M。