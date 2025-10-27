AnonymousCodingCult（ACC）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.096469 $ 0.096469 $ 0.096469 24H最低價 $ 0.104366 $ 0.104366 $ 0.104366 24H最高價 24H最低價 $ 0.096469$ 0.096469 $ 0.096469 24H最高價 $ 0.104366$ 0.104366 $ 0.104366 歷史最高 $ 0.188123$ 0.188123 $ 0.188123 最低價 $ 0.02861669$ 0.02861669 $ 0.02861669 漲跌幅（1H） +0.31% 漲跌幅（1D） -6.88% 漲跌幅（7D） -7.17% 漲跌幅（7D） -7.17%

AnonymousCodingCult（ACC）目前實時價格為 $0.097009。過去 24 小時內，ACC 的交易價格在 $ 0.096469 至 $ 0.104366 之間波動，市場活躍度顯著。ACC 的歷史最高價為 $ 0.188123，歷史最低價為 $ 0.02861669。

從短期表現來看，ACC 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.31%，過去 24 小時內變動為 -6.88%，過去 7 天內累計變動為 -7.17%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

AnonymousCodingCult（ACC）市場資訊

市值 $ 659.90K$ 659.90K $ 659.90K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 659.90K$ 659.90K $ 659.90K 流通量 6.80M 6.80M 6.80M 總供應量 6,802,446.508153 6,802,446.508153 6,802,446.508153

AnonymousCodingCult 的目前市值為 $ 659.90K, 它過去 24 小時的交易量為 --。ACC 的流通量為 6.80M，總供應量是 6802446.508153，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 659.90K。