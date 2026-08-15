Amper 今日價格

Amper (AMPR) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 AMPR 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 AMPR。

Amper 目前市值在 $ 15,921.23 排名第 #-，流通供應量為 85.00B AMPR。過去 24 小時內，AMPR 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，AMPR 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +2.73%。過去一天，總交易量達到 --。

Amper（AMPR）市場資訊

市值 $ 15.92K$ 15.92K $ 15.92K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 18.73K$ 18.73K $ 18.73K 流通量 85.00B 85.00B 85.00B 總供應量 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Amper 的目前市值為 $ 15.92K, 它過去 24 小時的交易量為 --。AMPR 的流通量為 85.00B，總供應量是 100000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 18.73K。