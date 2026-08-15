afk 今日價格

afk (AFK) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.61%。目前 AFK 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 AFK。

afk 目前市值在 $ 20,842 排名第 #-，流通供應量為 948.02M AFK。過去 24 小時內，AFK 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00651403，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，AFK 在過去一小時內波動了 +0.51%，過去7 天內波動了 -16.40%。過去一天，總交易量達到 --。

afk（AFK）市場資訊

市值 $ 20.84K$ 20.84K $ 20.84K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 20.84K$ 20.84K $ 20.84K 流通量 948.02M 948.02M 948.02M 總供應量 948,018,081.848856 948,018,081.848856 948,018,081.848856

afk 的目前市值為 $ 20.84K, 它過去 24 小時的交易量為 --。AFK 的流通量為 948.02M，總供應量是 948018081.848856，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 20.84K。