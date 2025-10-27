AdZilla（ADZILLA）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +1.93% 漲跌幅（1D） +1.29% 漲跌幅（7D） +5.73% 漲跌幅（7D） +5.73%

AdZilla（ADZILLA）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，ADZILLA 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。ADZILLA 的歷史最高價為 $ 0，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，ADZILLA 在過去 1 小時內的價格變動為 +1.93%，過去 24 小時內變動為 +1.29%，過去 7 天內累計變動為 +5.73%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

AdZilla（ADZILLA）市場資訊

市值 $ 365.85K$ 365.85K $ 365.85K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 365.85K$ 365.85K $ 365.85K 流通量 999.93M 999.93M 999.93M 總供應量 999,931,599.874866 999,931,599.874866 999,931,599.874866

AdZilla 的目前市值為 $ 365.85K, 它過去 24 小時的交易量為 --。ADZILLA 的流通量為 999.93M，總供應量是 999931599.874866，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 365.85K。