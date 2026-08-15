Across Protocol 今日價格

Across Protocol (ACX) 今日實時價格為 $ 0.04128109，過去 24 小時內變化了 0.32%。目前 ACX 兌 USD 的匯率為 $ 0.04128109 每 ACX。

Across Protocol 目前市值在 $ 29,080,780 排名第 #-，流通供應量為 704.66M ACX。過去 24 小時內，ACX 的交易價格在 $ 0.04027784（低點）和 $ 0.04172368（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.69，而歷史最低價為 $ 0.03124001。

短期表現方面，ACX 在過去一小時內波動了 +0.41%，過去7 天內波動了 +4.01%。過去一天，總交易量達到 $ 806.37K。

Across Protocol（ACX）市場資訊

市值 $ 29.08M$ 29.08M $ 29.08M 成交量（24H） $ 806.37K$ 806.37K $ 806.37K 完全稀釋市值 $ 41.27M$ 41.27M $ 41.27M 流通量 704.66M 704.66M 704.66M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Across Protocol 的目前市值為 $ 29.08M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 806.37K。ACX 的流通量為 704.66M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 41.27M。