Accelerando 今日價格

Accelerando (ACCELERANDO) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.95%。目前 ACCELERANDO 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 ACCELERANDO。

Accelerando 目前市值在 $ 10,647.77 排名第 #-，流通供應量為 978.57M ACCELERANDO。過去 24 小時內，ACCELERANDO 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，ACCELERANDO 在過去一小時內波動了 +0.44%，過去7 天內波動了 -2.73%。過去一天，總交易量達到 --。

Accelerando（ACCELERANDO）市場資訊

市值 $ 10.65K$ 10.65K $ 10.65K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 10.65K$ 10.65K $ 10.65K 流通量 978.57M 978.57M 978.57M 總供應量 978,565,540.14938 978,565,540.14938 978,565,540.14938

Accelerando 的目前市值為 $ 10.65K, 它過去 24 小時的交易量為 --。ACCELERANDO 的流通量為 978.57M，總供應量是 978565540.14938，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 10.65K。