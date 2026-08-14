Zylo Ecosystem 今日價格

Zylo Ecosystem (ZYLO) 今日實時價格為 NT$ 0.03191，過去 24 小時內變化了 5.61%。目前 ZYLO 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.03191 每 ZYLO。

Zylo Ecosystem 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- ZYLO。過去 24 小時內，ZYLO 的交易價格在 NT$ 0.03168（低點）和 NT$ 0.03407（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，ZYLO 在過去一小時內波動了 +0.09%，過去7 天內波動了 -10.40%。過去一天，總交易量達到 NT$ 67.03K。

Zylo Ecosystem（ZYLO）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 67.03KNT$ 67.03K NT$ 67.03K 完全稀釋市值 NT$ 31.91MNT$ 31.91M NT$ 31.91M 流通量 ---- -- 最大供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所屬公鏈 SOL

Zylo Ecosystem 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 67.03K。ZYLO 的流通量為 --，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 31.91M。