XTM 今日價格

XTM (XTM) 今日實時價格為 NT$ 0.00033，過去 24 小時內變化了 5.98%。目前 XTM 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.00033 每 XTM。

XTM 目前市值在 NT$ 0.00 排名第 #4596，流通供應量為 0.00 XTM。過去 24 小時內，XTM 的交易價格在 NT$ 0.00031（低點）和 NT$ 0.000356（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 2.5799880218446613736，而歷史最低價為 NT$ 0.02490901671963688504。

短期表現方面，XTM 在過去一小時內波動了 +0.30%，過去7 天內波動了 -23.79%。過去一天，總交易量達到 NT$ 5.83K。

XTM（XTM）市場資訊

排名 No.4596 市值 NT$ 0.00NT$ 0.00 NT$ 0.00 成交量（24H） NT$ 5.83KNT$ 5.83K NT$ 5.83K 完全稀釋市值 NT$ 1.36MNT$ 1.36M NT$ 1.36M 流通量 0.00 0.00 0.00 最大供應量 ---- -- 總供應量 4,119,862,458 4,119,862,458 4,119,862,458 所屬公鏈 MINOTARI

XTM 的目前市值為 NT$ 0.00, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 5.83K。XTM 的流通量為 0.00，總供應量是 4119862458，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 1.36M。