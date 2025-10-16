XDOG 目前實時價格為 0.011336 USD。跟蹤 XDOG 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 XDOG 價格趨勢。XDOG 目前實時價格為 0.011336 USD。跟蹤 XDOG 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 XDOG 價格趨勢。

XDOG實時價格 (XDOG)

1 XDOG 兌換為 USD 的實時價格：

+0.36%1D
USD
XDOG (XDOG) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:25:29 (UTC+8)

XDOG（XDOG）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
24H最低價
$ 0.011999
$ 0.011999$ 0.011999
24H最高價

-5.33%

+0.36%

-11.81%

-11.81%

XDOG（XDOG）目前實時價格為 $ 0.011336。過去 24 小時內，XDOG 的交易價格在 $ 0.010729$ 0.011999 之間波動，市場活躍度顯著。XDOG 的歷史最高價為 --，歷史最低價為 --

從短期表現來看，XDOG 在過去 1 小時內的價格變動為 -5.33%，過去 24 小時內變動為 +0.36%，過去 7 天內累計變動為 -11.81%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

XDOG（XDOG）市場資訊

$ 55.25K
$ 55.25K$ 55.25K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

XLAYER

XDOG 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 $ 55.25K。XDOG 的流通量為 --，總供應量是 --，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 --

XDOG（XDOG）價格歷史 USD

跟蹤 XDOG 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00004067+0.36%
30天$ -0.016948-59.93%
60天$ +0.007336+183.40%
90天$ +0.007336+183.40%
XDOG 今日價格變化

今天，XDOG 記錄了 $ +0.00004067 (+0.36%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

XDOG 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.016948 (-59.93%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

XDOG 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，XDOG 的變化為 $ +0.007336 (+183.40%)，從而更廣泛地了解其表現。

XDOG 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ +0.007336 (+183.40%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 XDOG（XDOG）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 XDOG 價格歷史頁面

什麼是XDOG (XDOG)

XDOG 融合經典 meme 文化「Doge」與 OKX X-Layer 鏈技術的革命性潛力，致力打造一個有趣、包容且具金融賦能效應的社區風暴眼。

XDOG在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 XDOG 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 XDOG 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 XDOG 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 XDOG 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

XDOG 價格預測 (USD)

XDOG（XDOG）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 XDOG（XDOG）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 XDOG 的長期和短期價格預測。

現在就查看 XDOG 價格預測

XDOG（XDOG）代幣經濟

了解 XDOG（XDOG）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 XDOG 代幣的完整經濟學

如何購買XDOG (XDOG)

正在尋找如何購買 XDOG？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買XDOG。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

XDOG 兌換為當地貨幣

1 XDOG（XDOG）至 VND
298.30684
1 XDOG（XDOG）至 AUD
A$0.01723072
1 XDOG（XDOG）至 GBP
0.00838864
1 XDOG（XDOG）至 EUR
0.0096356
1 XDOG（XDOG）至 USD
$0.011336
1 XDOG（XDOG）至 MYR
RM0.0476112
1 XDOG（XDOG）至 TRY
0.47509176
1 XDOG（XDOG）至 JPY
¥1.723072
1 XDOG（XDOG）至 ARS
ARS$16.91932008
1 XDOG（XDOG）至 RUB
0.898378
1 XDOG（XDOG）至 INR
1.00006192
1 XDOG（XDOG）至 IDR
Rp188.93325776
1 XDOG（XDOG）至 PHP
0.66689688
1 XDOG（XDOG）至 EGP
￡E.0.53777984
1 XDOG（XDOG）至 BRL
R$0.06076096
1 XDOG（XDOG）至 CAD
C$0.01575704
1 XDOG（XDOG）至 BDT
1.3869596
1 XDOG（XDOG）至 NGN
16.52471392
1 XDOG（XDOG）至 COP
$43.93788256
1 XDOG（XDOG）至 ZAR
R.0.1949792
1 XDOG（XDOG）至 UAH
0.47599864
1 XDOG（XDOG）至 TZS
T.Sh.27.99005768
1 XDOG（XDOG）至 VES
Bs2.403232
1 XDOG（XDOG）至 CLP
$10.644504
1 XDOG（XDOG）至 PKR
Rs3.20672768
1 XDOG（XDOG）至 KZT
6.09457368
1 XDOG（XDOG）至 THB
฿0.37034712
1 XDOG（XDOG）至 TWD
NT$0.34778848
1 XDOG（XDOG）至 AED
د.إ0.04160312
1 XDOG（XDOG）至 CHF
Fr0.00895544
1 XDOG（XDOG）至 HKD
HK$0.08796736
1 XDOG（XDOG）至 AMD
֏4.33001192
1 XDOG（XDOG）至 MAD
.د.م0.10440456
1 XDOG（XDOG）至 MXN
$0.20846904
1 XDOG（XDOG）至 SAR
ريال0.04251
1 XDOG（XDOG）至 ETB
Br1.7327076
1 XDOG（XDOG）至 KES
KSh1.46449784
1 XDOG（XDOG）至 JOD
د.أ0.008037224
1 XDOG（XDOG）至 PLN
0.04114968
1 XDOG（XDOG）至 RON
лв0.04942496
1 XDOG（XDOG）至 SEK
kr0.10610496
1 XDOG（XDOG）至 BGN
лв0.01904448
1 XDOG（XDOG）至 HUF
Ft3.78871792
1 XDOG（XDOG）至 CZK
0.23658232
1 XDOG（XDOG）至 KWD
د.ك0.003468816
1 XDOG（XDOG）至 ILS
0.03695536
1 XDOG（XDOG）至 BOB
Bs0.07810504
1 XDOG（XDOG）至 AZN
0.0192712
1 XDOG（XDOG）至 TJS
SM0.10553816
1 XDOG（XDOG）至 GEL
0.03072056
1 XDOG（XDOG）至 AOA
Kz10.33355752
1 XDOG（XDOG）至 BHD
.د.ب0.004273672
1 XDOG（XDOG）至 BMD
$0.011336
1 XDOG（XDOG）至 DKK
kr0.07266376
1 XDOG（XDOG）至 HNL
L0.29734328
1 XDOG（XDOG）至 MUR
0.51556128
1 XDOG（XDOG）至 NAD
$0.19633952
1 XDOG（XDOG）至 NOK
kr0.11324664
1 XDOG（XDOG）至 NZD
$0.01961128
1 XDOG（XDOG）至 PAB
B/.0.011336
1 XDOG（XDOG）至 PGK
K0.04829136
1 XDOG（XDOG）至 QAR
ر.ق0.04126304
1 XDOG（XDOG）至 RSD
дин.1.14074168
1 XDOG（XDOG）至 UZS
soʻm136.57828184
1 XDOG（XDOG）至 ALL
L0.94190824
1 XDOG（XDOG）至 ANG
ƒ0.02029144
1 XDOG（XDOG）至 AWG
ƒ0.02029144
1 XDOG（XDOG）至 BBD
$0.022672
1 XDOG（XDOG）至 BAM
KM0.01904448
1 XDOG（XDOG）至 BIF
Fr33.339176
1 XDOG（XDOG）至 BND
$0.01462344
1 XDOG（XDOG）至 BSD
$0.011336
1 XDOG（XDOG）至 JMD
$1.81512032
1 XDOG（XDOG）至 KHR
45.52605616
1 XDOG（XDOG）至 KMF
Fr4.806464
1 XDOG（XDOG）至 LAK
246.43477768
1 XDOG（XDOG）至 LKR
රු3.43718856
1 XDOG（XDOG）至 MDL
L0.19316544
1 XDOG（XDOG）至 MGA
Ar51.063012
1 XDOG（XDOG）至 MOP
P0.09057464
1 XDOG（XDOG）至 MVR
0.1734408
1 XDOG（XDOG）至 MWK
MK19.6124136
1 XDOG（XDOG）至 MZN
MT0.7243704
1 XDOG（XDOG）至 NPR
रु1.58919384
1 XDOG（XDOG）至 PYG
79.828112
1 XDOG（XDOG）至 RWF
Fr16.425864
1 XDOG（XDOG）至 SBD
$0.09340864
1 XDOG（XDOG）至 SCR
0.15711696
1 XDOG（XDOG）至 SRD
$0.45037928
1 XDOG（XDOG）至 SVC
$0.09896328
1 XDOG（XDOG）至 SZL
L0.19633952
1 XDOG（XDOG）至 TMT
m0.03978936
1 XDOG（XDOG）至 TND
د.ت0.033259824
1 XDOG（XDOG）至 TTD
$0.07674472
1 XDOG（XDOG）至 UGX
Sh39.358592
1 XDOG（XDOG）至 XAF
Fr6.382168
1 XDOG（XDOG）至 XCD
$0.0306072
1 XDOG（XDOG）至 XOF
Fr6.382168
1 XDOG（XDOG）至 XPF
Fr1.156272
1 XDOG（XDOG）至 BWP
P0.161538
1 XDOG（XDOG）至 BZD
$0.022672
1 XDOG（XDOG）至 CVE
$1.07476616
1 XDOG（XDOG）至 DJF
Fr2.006472
1 XDOG（XDOG）至 DOP
$0.72516392
1 XDOG（XDOG）至 DZD
د.ج1.47345328
1 XDOG（XDOG）至 FJD
$0.02595944
1 XDOG（XDOG）至 GNF
Fr98.56652
1 XDOG（XDOG）至 GTQ
Q0.08660704
1 XDOG（XDOG）至 GYD
$2.36797704
1 XDOG（XDOG）至 ISK
kr1.382992

要更深入地瞭解 XDOG，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

區塊查詢

人們還問：關於XDOG的其他問題

XDOG（XDOG）今日價格是多少？
XDOG 實時價格為 0.011336 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 XDOG 兌 USD 的價格是多少？
目前 XDOG 兌 USD 的價格為 $ 0.011336。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
XDOG 的市值是多少？
XDOG 的市值為 -- USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
XDOG 的流通供應量是多少？
XDOG 的流通供應量為 -- USD
XDOG 的歷史最高價（ATH）是多少？
XDOG 的歷史最高價是 -- USD
XDOG 的歷史最低價（ATL）是多少？
XDOG 的歷史最低價是 -- USD
XDOG 的交易量是多少？
XDOG 的 24 小時實時交易量為 $ 55.25K USD
XDOG 今年會漲嗎？
XDOG 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 XDOG 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:25:29 (UTC+8)

XDOG（XDOG）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

熱門新聞

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
查看更多

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

