VOOI 今日價格

VOOI (VOOI) 今日實時價格為 NT$ 0.008305，過去 24 小時內變化了 0.07%。目前 VOOI 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.008305 每 VOOI。

VOOI 目前市值在 NT$ 2.61M 排名第 #1701，流通供應量為 314.85M VOOI。過去 24 小時內，VOOI 的交易價格在 NT$ 0.008284（低點）和 NT$ 0.008414（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 6.5172706245374451214，而歷史最低價為 NT$ 0.1373020554343884408。

短期表現方面，VOOI 在過去一小時內波動了 -0.16%，過去7 天內波動了 -0.51%。過去一天，總交易量達到 NT$ 51.11K。

VOOI（VOOI）市場資訊

排名 No.1701 市值 NT$ 2.61MNT$ 2.61M NT$ 2.61M 成交量（24H） NT$ 51.11KNT$ 51.11K NT$ 51.11K 完全稀釋市值 NT$ 8.31MNT$ 8.31M NT$ 8.31M 流通量 314.85M 314.85M 314.85M 最大供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 31.48% 所屬公鏈 ETH

VOOI 的目前市值為 NT$ 2.61M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 51.11K。VOOI 的流通量為 314.85M，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 8.31M。