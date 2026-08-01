Turtle 今日價格

Turtle (TURTLE) 今日實時價格為 NT$ 0.04211，過去 24 小時內變化了 1.83%。目前 TURTLE 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.04211 每 TURTLE。

Turtle 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- TURTLE。過去 24 小時內，TURTLE 的交易價格在 NT$ 0.04092（低點）和 NT$ 0.04349（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，TURTLE 在過去一小時內波動了 -0.29%，過去7 天內波動了 -5.76%。過去一天，總交易量達到 NT$ 60.20K。

Turtle（TURTLE）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 60.20KNT$ 60.20K NT$ 60.20K 完全稀釋市值 NT$ 42.11MNT$ 42.11M NT$ 42.11M 流通量 ---- -- 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所屬公鏈 BSC

Turtle 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 60.20K。TURTLE 的流通量為 --，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 42.11M。