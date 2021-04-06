Alien Worlds Trilium 今日價格

Alien Worlds Trilium (TLM) 今日實時價格為 NT$ 0,0015502，過去 24 小時內變化了 2,46%。目前 TLM 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0,0015502 每 TLM。

Alien Worlds Trilium 目前市值在 NT$ 10.52M 排名第 #1090，流通供應量為 6.79B TLM。過去 24 小時內，TLM 的交易價格在 NT$ 0,0015046（低點）和 NT$ 0,0016757（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 29,3941626708，而歷史最低價為 NT$ 0,0299018539855295232。

短期表現方面，TLM 在過去一小時內波動了 +0,09%，過去7 天內波動了 -3,26%。過去一天，總交易量達到 NT$ 71.62K。

Alien Worlds Trilium（TLM）市場資訊

排名 No.1090 市值 NT$ 10.52MNT$ 10.52M NT$ 10.52M 成交量（24H） NT$ 71.62KNT$ 71.62K NT$ 71.62K 完全稀釋市值 NT$ 15,50MNT$ 15,50M NT$ 15,50M 流通量 6.79B 6.79B 6.79B 最大供應量 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 總供應量 7.016.233.886,9004 7.016.233.886,9004 7.016.233.886,9004 流通率 67,85% 發行日期 2021-04-06 00:00:00 所屬公鏈 NONE

Alien Worlds Trilium 的目前市值為 NT$ 10.52M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 71.62K。TLM 的流通量為 6.79B，總供應量是 7016233886.9004，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 15,50M。