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Alien Worlds Trilium 目前實時價格為 0,0015502 TWD。TLM 市值為 10.518.550,3704038300502 TWD。追蹤台灣的 TLM 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Alien Worlds Trilium 目前實時價格為 0,0015502 TWD。TLM 市值為 10.518.550,3704038300502 TWD。追蹤台灣的 TLM 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Alien Worlds Trilium 圖標

Alien Worlds Trilium實時價格 (TLM)

1 TLM 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0,049544392
NT$0,049544392NT$0,049544392
+2.46%1D
TWD
Alien Worlds Trilium (TLM) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:52:33 (UTC+8)

Alien Worlds Trilium 今日價格

Alien Worlds Trilium (TLM) 今日實時價格為 NT$ 0,0015502，過去 24 小時內變化了 2,46%。目前 TLM 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0,0015502 每 TLM。

Alien Worlds Trilium 目前市值在 NT$ 10.52M 排名第 #1090，流通供應量為 6.79B TLM。過去 24 小時內，TLM 的交易價格在 NT$ 0,0015046（低點）和 NT$ 0,0016757（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 29,3941626708，而歷史最低價為 NT$ 0,0299018539855295232

短期表現方面，TLM 在過去一小時內波動了 +0,09%，過去7 天內波動了 -3,26%。過去一天，總交易量達到 NT$ 71.62K

Alien Worlds Trilium（TLM）市場資訊

No.1090

NT$ 10.52M
NT$ 10.52MNT$ 10.52M

NT$ 71.62K
NT$ 71.62KNT$ 71.62K

NT$ 15,50M
NT$ 15,50MNT$ 15,50M

6.79B
6.79B 6.79B

10.000.000.000
10.000.000.000 10.000.000.000

7.016.233.886,9004
7.016.233.886,9004 7.016.233.886,9004

67,85%

2021-04-06 00:00:00

NONE

Alien Worlds Trilium 的目前市值為 NT$ 10.52M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 71.62K。TLM 的流通量為 6.79B，總供應量是 7016233886.9004，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 15,50M

Alien Worlds Trilium 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0,0015046
NT$ 0,0015046NT$ 0,0015046
24H最低價
NT$ 0,0016757
NT$ 0,0016757NT$ 0,0016757
24H最高價

NT$ 0,0015046
NT$ 0,0015046NT$ 0,0015046

NT$ 0,0016757
NT$ 0,0016757NT$ 0,0016757

NT$ 29,3941626708
NT$ 29,3941626708NT$ 29,3941626708

NT$ 0,0299018539855295232
NT$ 0,0299018539855295232NT$ 0,0299018539855295232

+0,09%

+2,46%

-3,26%

-3,26%

Alien Worlds Trilium（TLM）價格歷史 TWD

跟蹤 Alien Worlds Trilium 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ +0,00118953+2,46%
30天NT$ -0,0001175-7,05%
60天NT$ +0,0004992+47,49%
90天NT$ -0,0003218-17,20%
Alien Worlds Trilium 今日價格變化

今天，TLM 記錄了 NT$ +0,00118953 (+2,46%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Alien Worlds Trilium 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0,0001175 (-7,05%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Alien Worlds Trilium 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，TLM 的變化為 NT$ +0,0004992 (+47,49%)，從而更廣泛地了解其表現。

Alien Worlds Trilium 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0,0003218 (-17,20%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Alien Worlds Trilium（TLM）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Alien Worlds Trilium 價格歷史頁面

Alien Worlds Trilium 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Alien Worlds Trilium 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Alien Worlds Trilium 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 TLM 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ金叉K > D短線動能回暖，溫度上升。
樞紐點中樞 ≤ 現價 ≤ R1位於中樞‑R1 間剛離開中樞，偏中上位置。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組5‑6 買60‑80% 買入多數均線向上，順排佔主流。
EMA 組5‑6 買60‑80% 買入多數均線向上，順排佔主流。

TLM_USDT在4小時周期運行於0.00154中枢上方。現價0.001552緊貼R1阻力位0.001556。價格處於樞紐體系上半區。短中期均線組呈現多頭排列。MACD指標形成死叉結構。快慢線動能出現分層背離。RSI讀數回歸中性區間。波動率維持收斂狀態。多空力量在窄幅區間內均衡分布。上方最近阻力位於0.001556，該價位距離現價不足0.3%。次級阻力位於0.001568。下方最近支撐位於0.00154中枢，該價位距離現價約0.8%。次級支撐位於0.001528。關鍵樞紐點構成短期波動邊界。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 Alien Worlds Trilium 的價格？

以下為客戶輸入內容的繁體中文翻譯：

幾項關鍵因素會影響TLM的價格：

1. 遊戲採用度——Alien Worlds元宇宙中玩家數量的增長與參與度
2. 權益證明需求——TLM被用於行星治理及挖礦工具
3. NFT市場——土地與工具的價值會影響TLM的實用性
4. 代幣供應——挖礦獎勵與權益證明機制
5. 市場情緒——整體加密貨幣與遊戲類代幣的趨勢
6. 合作夥伴關係——擴展生態系統的合作項目
7. 平台更新——新功能與遊戲玩法的改進

為什麼人們想知道 Alien Worlds Trilium 今天的價格？

人們想要了解今日的TLM價格，因為它是一種在《異星世界》這款熱門區塊鏈NFT遊戲中使用的活躍遊戲代幣。玩家需要TLM來參與遊戲玩法、開採資源，以及進行權益抵押以參與治理。價格追蹤能協助他們優化挖礦獎勵、交易決策，並掌握遊戲策略的時機。

Alien Worlds Trilium 的價格預測

Alien Worlds Trilium（TLM）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，TLM 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0,00%
Alien Worlds Trilium (TLM) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Alien Worlds Trilium 的價格可能實現 0,00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Alien Worlds Trilium 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Alien Worlds Trilium 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 TLM 2026–2027 年價格的預測。

關於 Alien Worlds Trilium

Alien Worlds (TLM) 是一款基於區塊鏈的遊戲，該遊戲使用 TLM 加密貨幣作為其遊戲內貨幣。該遊戲建立在 Ethereum、WAX 和 Binance Smart Chain 區塊鏈上，並允許玩家在虛擬宇宙中探索並挖掘 TLM。TLM 代幣在 Alien Worlds 生態系統中擔任多種角色，包括用於治理決策的抵押、購買遊戲內物品，以及作為遊戲參與的獎勵。TLM 的供應量是由演算法控制的，並設計成隨著時間的推移而減少，模仿現實世界資源的稀缺性。Alien Worlds 及其 TLM 代幣代表了遊戲與區塊鏈技術之間日益增長的交集的一個例子。

如何在台灣購買和投資 Alien Worlds Trilium

準備好開始使用 Alien Worlds Trilium 了嗎？在 MEXC 購買 TLM 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Alien Worlds Trilium 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Alien Worlds Trilium (TLM) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Alien Worlds Trilium 將立即存入您的錢包。
Alien Worlds Trilium (TLM) 購買教程

Alien Worlds Trilium 能做什麼？

擁有 Alien Worlds Trilium 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Alien Worlds Trilium (TLM) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
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什麼是Alien Worlds Trilium (TLM)

Alien Worlds is an NFT DeFi metaverse that simulates economic competition and collaboration between players. This is achieved by incentivizing players to compete for Trilium (TLM), which is required to control competing Decentralized Autonomous Organizations (“Planet DAOs”) and to gain access to additional gameplay.

Alien Worlds Trilium資源

要更深入地瞭解 Alien Worlds Trilium，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Alien Worlds Trilium網站
區塊查詢

類別 :

Binance LaunchpoolBNB Chain EcosystemCard Games

人們還問：關於Alien Worlds Trilium的其他問題

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Alien Worlds Trilium（TLM）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Alien Worlds Trilium 的更多資訊

TLMUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 TLM。在 MEXC 上探索 TLMUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Alien Worlds Trilium (TLM) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Alien Worlds Trilium 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
TLM/USDT
NT$0,049547588
NT$0,049547588NT$0,049547588
+2,60%
45.88M (USDT)
TLM/USDC
NT$0,049518824
NT$0,049518824NT$0,049518824
+2,44%
36.76M (USDT)

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KiiChain

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KII

NT$2,4148976
NT$2,4148976NT$2,4148976

+297,68%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0,17772956
NT$0,17772956NT$0,17772956

-5,79%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0,4784412
NT$0,4784412NT$0,4784412

-22,43%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9,249224
NT$9,249224NT$9,249224

+24,41%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9,0437212
NT$9,0437212NT$9,0437212

+1,67%

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KiiChain

KiiChain

KII

NT$2,4148976
NT$2,4148976NT$2,4148976

+297,68%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8,6541288
NT$8,6541288NT$8,6541288

+133,89%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0,356376372
NT$0,356376372NT$0,356376372

+70,79%

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Velvet

VELVET

NT$29,9551492
NT$29,9551492NT$29,9551492

+32,60%

Humanity

Humanity

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NT$3,7981264
NT$3,7981264NT$3,7981264

+24,41%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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