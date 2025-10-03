Timeworx.io 目前實時價格為 0.004091 USD。跟蹤 TIX 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 TIX 價格趨勢。Timeworx.io 目前實時價格為 0.004091 USD。跟蹤 TIX 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 TIX 價格趨勢。

更多關於 TIX

TIX 價格資訊

TIX 白皮書

TIX 幣種官網

TIX 代幣經濟

TIX 價格預測

TIX 價格歷史

TIX 購買指南

TIX 兌換法幣計算

TIX 現貨

盤前交易

理財

Airdrop+

新聞

部落格

學院

Timeworx.io 圖標

Timeworx.io實時價格 (TIX)

1 TIX 兌換為 USD 的實時價格：

$0.004091
$0.004091$0.004091
+1.08%1D
USD
Timeworx.io (TIX) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-05 12:19:23 (UTC+8)

Timeworx.io（TIX）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.00403
$ 0.00403$ 0.00403
24H最低價
$ 0.004113
$ 0.004113$ 0.004113
24H最高價

$ 0.00403
$ 0.00403$ 0.00403

$ 0.004113
$ 0.004113$ 0.004113

--
----

--
----

+0.24%

+1.08%

-1.00%

-1.00%

Timeworx.io（TIX）目前實時價格為 $ 0.004091。過去 24 小時內，TIX 的交易價格在 $ 0.00403$ 0.004113 之間波動，市場活躍度顯著。TIX 的歷史最高價為 --，歷史最低價為 --

從短期表現來看，TIX 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.24%，過去 24 小時內變動為 +1.08%，過去 7 天內累計變動為 -1.00%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Timeworx.io（TIX）市場資訊

--
----

$ 23.32K
$ 23.32K$ 23.32K

$ 2.05M
$ 2.05M$ 2.05M

--
----

500,000,000
500,000,000 500,000,000

BSC

Timeworx.io 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 $ 23.32K。TIX 的流通量為 --，總供應量是 500000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.05M

Timeworx.io（TIX）價格歷史 USD

跟蹤 Timeworx.io 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00004371+1.08%
30天$ -0.000372-8.34%
60天$ +0.000031+0.76%
90天$ -0.003936-49.04%
Timeworx.io 今日價格變化

今天，TIX 記錄了 $ +0.00004371 (+1.08%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Timeworx.io 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.000372 (-8.34%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Timeworx.io 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，TIX 的變化為 $ +0.000031 (+0.76%)，從而更廣泛地了解其表現。

Timeworx.io 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ -0.003936 (-49.04%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Timeworx.io（TIX）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Timeworx.io 價格歷史頁面

什麼是Timeworx.io (TIX)

Timeworx.io 是新一代人工智慧的資料處理層，致力於透過結合去中心化、人工智慧和人類智慧來徹底改變資料處理，以提供可擴展、高效和透明的解決方案。

Timeworx.io在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 Timeworx.io 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 TIX 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 Timeworx.io 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 Timeworx.io 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

Timeworx.io 價格預測 (USD)

Timeworx.io（TIX）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 Timeworx.io（TIX）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 Timeworx.io 的長期和短期價格預測。

現在就查看 Timeworx.io 價格預測

Timeworx.io（TIX）代幣經濟

了解 Timeworx.io（TIX）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 TIX 代幣的完整經濟學

如何購買Timeworx.io (TIX)

正在尋找如何購買 Timeworx.io？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買Timeworx.io。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

TIX 兌換為當地貨幣

1 Timeworx.io（TIX）至 VND
107.654665
1 Timeworx.io（TIX）至 AUD
A$0.00617741
1 Timeworx.io（TIX）至 GBP
0.00302734
1 Timeworx.io（TIX）至 EUR
0.00347735
1 Timeworx.io（TIX）至 USD
$0.004091
1 Timeworx.io（TIX）至 MYR
RM0.0171822
1 Timeworx.io（TIX）至 TRY
0.17039015
1 Timeworx.io（TIX）至 JPY
¥0.601377
1 Timeworx.io（TIX）至 ARS
ARS$5.8276295
1 Timeworx.io（TIX）至 RUB
0.33632111
1 Timeworx.io（TIX）至 INR
0.36299443
1 Timeworx.io（TIX）至 IDR
Rp68.18330606
1 Timeworx.io（TIX）至 KRW
5.76196895
1 Timeworx.io（TIX）至 PHP
0.2368689
1 Timeworx.io（TIX）至 EGP
￡E.0.19526343
1 Timeworx.io（TIX）至 BRL
R$0.02180503
1 Timeworx.io（TIX）至 CAD
C$0.00568649
1 Timeworx.io（TIX）至 BDT
0.49767015
1 Timeworx.io（TIX）至 NGN
5.98971492
1 Timeworx.io（TIX）至 COP
$15.91828555
1 Timeworx.io（TIX）至 ZAR
R.0.07044702
1 Timeworx.io（TIX）至 UAH
0.16871284
1 Timeworx.io（TIX）至 TZS
T.Sh.10.051587
1 Timeworx.io（TIX）至 VES
Bs0.744562
1 Timeworx.io（TIX）至 CLP
$3.947815
1 Timeworx.io（TIX）至 PKR
Rs1.15075739
1 Timeworx.io（TIX）至 KZT
2.23916794
1 Timeworx.io（TIX）至 THB
฿0.13230294
1 Timeworx.io（TIX）至 TWD
NT$0.12432549
1 Timeworx.io（TIX）至 AED
د.إ0.01501397
1 Timeworx.io（TIX）至 CHF
Fr0.00323189
1 Timeworx.io（TIX）至 HKD
HK$0.03182798
1 Timeworx.io（TIX）至 AMD
֏1.56742574
1 Timeworx.io（TIX）至 MAD
.د.م0.03718719
1 Timeworx.io（TIX）至 MXN
$0.07523349
1 Timeworx.io（TIX）至 SAR
ريال0.01530034
1 Timeworx.io（TIX）至 ETB
Br0.59356319
1 Timeworx.io（TIX）至 KES
KSh0.52831174
1 Timeworx.io（TIX）至 JOD
د.أ0.002900519
1 Timeworx.io（TIX）至 PLN
0.01480942
1 Timeworx.io（TIX）至 RON
лв0.01771403
1 Timeworx.io（TIX）至 SEK
kr0.03833267
1 Timeworx.io（TIX）至 BGN
лв0.00679106
1 Timeworx.io（TIX）至 HUF
Ft1.35281188
1 Timeworx.io（TIX）至 CZK
0.08452006
1 Timeworx.io（TIX）至 KWD
د.ك0.001247755
1 Timeworx.io（TIX）至 ILS
0.0135003
1 Timeworx.io（TIX）至 BOB
Bs0.0282279
1 Timeworx.io（TIX）至 AZN
0.0069547
1 Timeworx.io（TIX）至 TJS
SM0.03808721
1 Timeworx.io（TIX）至 GEL
0.01112752
1 Timeworx.io（TIX）至 AOA
Kz3.74976969
1 Timeworx.io（TIX）至 BHD
.د.ب0.001538216
1 Timeworx.io（TIX）至 BMD
$0.004091
1 Timeworx.io（TIX）至 DKK
kr0.02601876
1 Timeworx.io（TIX）至 HNL
L0.10697965
1 Timeworx.io（TIX）至 MUR
0.18536321
1 Timeworx.io（TIX）至 NAD
$0.07048793
1 Timeworx.io（TIX）至 NOK
kr0.04070545
1 Timeworx.io（TIX）至 NZD
$0.00699561
1 Timeworx.io（TIX）至 PAB
B/.0.004091
1 Timeworx.io（TIX）至 PGK
K0.01738675
1 Timeworx.io（TIX）至 QAR
ر.ق0.01489124
1 Timeworx.io（TIX）至 RSD
дин.0.40815907
1 Timeworx.io（TIX）至 UZS
soʻm49.28914529
1 Timeworx.io（TIX）至 ALL
L0.33705749
1 Timeworx.io（TIX）至 ANG
ƒ0.00732289
1 Timeworx.io（TIX）至 AWG
ƒ0.0073638
1 Timeworx.io（TIX）至 BBD
$0.008182
1 Timeworx.io（TIX）至 BAM
KM0.00679106
1 Timeworx.io（TIX）至 BIF
Fr12.031631
1 Timeworx.io（TIX）至 BND
$0.00523648
1 Timeworx.io（TIX）至 BSD
$0.004091
1 Timeworx.io（TIX）至 JMD
$0.65685096
1 Timeworx.io（TIX）至 KHR
16.42970146
1 Timeworx.io（TIX）至 KMF
Fr1.714129
1 Timeworx.io（TIX）至 LAK
88.93478083
1 Timeworx.io（TIX）至 LKR
Rs1.23703658
1 Timeworx.io（TIX）至 MDL
L0.06848334
1 Timeworx.io（TIX）至 MGA
Ar18.26336948
1 Timeworx.io（TIX）至 MOP
P0.03276891
1 Timeworx.io（TIX）至 MVR
0.0625923
1 Timeworx.io（TIX）至 MWK
MK7.10242601
1 Timeworx.io（TIX）至 MZN
MT0.2614149
1 Timeworx.io（TIX）至 NPR
Rs0.5817402
1 Timeworx.io（TIX）至 PYG
28.808822
1 Timeworx.io（TIX）至 RWF
Fr5.919677
1 Timeworx.io（TIX）至 SBD
$0.03370984
1 Timeworx.io（TIX）至 SCR
0.05981042
1 Timeworx.io（TIX）至 SRD
$0.1558671
1 Timeworx.io（TIX）至 SVC
$0.03575534
1 Timeworx.io（TIX）至 SZL
L0.07044702
1 Timeworx.io（TIX）至 TMT
m0.0143185
1 Timeworx.io（TIX）至 TND
د.ت0.011912992
1 Timeworx.io（TIX）至 TTD
$0.02769607
1 Timeworx.io（TIX）至 UGX
Sh14.15486
1 Timeworx.io（TIX）至 XAF
Fr2.282778
1 Timeworx.io（TIX）至 XCD
$0.0110457
1 Timeworx.io（TIX）至 XOF
Fr2.282778
1 Timeworx.io（TIX）至 XPF
Fr0.413191
1 Timeworx.io（TIX）至 BWP
P0.05432848
1 Timeworx.io（TIX）至 BZD
$0.00822291
1 Timeworx.io（TIX）至 CVE
$0.38418581
1 Timeworx.io（TIX）至 DJF
Fr0.728198
1 Timeworx.io（TIX）至 DOP
$0.2560966
1 Timeworx.io（TIX）至 DZD
د.ج0.52970268
1 Timeworx.io（TIX）至 FJD
$0.00920475
1 Timeworx.io（TIX）至 GNF
Fr35.571245
1 Timeworx.io（TIX）至 GTQ
Q0.03133706
1 Timeworx.io（TIX）至 GYD
$0.85546901
1 Timeworx.io（TIX）至 ISK
kr0.49092

Timeworx.io資源

要更深入地瞭解 Timeworx.io，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Timeworx.io網站
區塊查詢

人們還問：關於Timeworx.io的其他問題

Timeworx.io（TIX）今日價格是多少？
TIX 實時價格為 0.004091 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 TIX 兌 USD 的價格是多少？
目前 TIX 兌 USD 的價格為 $ 0.004091。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
Timeworx.io 的市值是多少？
TIX 的市值為 -- USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
TIX 的流通供應量是多少？
TIX 的流通供應量為 -- USD
TIX 的歷史最高價（ATH）是多少？
TIX 的歷史最高價是 -- USD
TIX 的歷史最低價（ATL）是多少？
TIX 的歷史最低價是 -- USD
TIX 的交易量是多少？
TIX 的 24 小時實時交易量為 $ 23.32K USD
TIX 今年會漲嗎？
TIX 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 TIX 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-05 12:19:23 (UTC+8)

Timeworx.io（TIX）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-04 13:39:16鏈上數據
美國 Ethereum 現貨 ETF 昨日淨流入 2.335 億美元
10-04 11:26:38行業動態
USDC 發行量超過 750 億，市場份額達到 24.9%
10-03 10:20:00行業動態
加密貨幣總市值回升至 4.2 兆美元以上，24 小時內增加了 2.3%
10-03 05:17:00行業動態
Bitcoin 自 8 月中旬以來首次突破 $120,000 大關
10-01 14:11:00行業動態
昨日，美國 Ethereum 現貨 ETF 淨流入達到了 1.275 億美元，而 Bitcoin 現貨 ETF 則錄得淨流入 4.3 億美元
09-30 18:14:00行業動態
當前主流 CEX 和 DEX 資金費率顯示市場處於中性狀態，略帶看跌偏向

熱門新聞

MEXC 合約保證金回報率：從交易中獲取雙重收入的機會與挑戰

October 3, 2025

更智慧的交易，零手續費：MEXC 的 AI 輔助訂單如何改變遊戲規則

October 3, 2025

GameFi 2.0：為什麼代幣經濟學將決定區塊鏈遊戲的未來

October 3, 2025
查看更多

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

TIX 兌 USD 計算器

數量

TIX
TIX
USD
USD

1 TIX = 0.004091 USD

交易 TIX

TIX/USDT
$0.004091
$0.004091$0.004091
+1.08%

今天就加入MEXC

現貨掛單費率--，吃單費率--
合約掛單費率--，吃單費率--