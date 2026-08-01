SpaceX bStocks實時價格 (SPCXB)
SpaceX bStocks (SPCXB) 今日實時價格為 --，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 SPCXB 兌 TWD 的匯率為 -- 每 SPCXB。
SpaceX bStocks 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- SPCXB。過去 24 小時內，SPCXB 的交易價格在 --（低點）和 --（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。
短期表現方面，SPCXB 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 --。過去一天，總交易量達到 --。
SpaceX bStocks 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 --。SPCXB 的流通量為 --，總供應量是 --，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 --。
--
--
--
--
跟蹤 SpaceX bStocks 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
No Data
今天，SPCXB 記錄了 -- (--) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 -- (--)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，SPCXB 的變化為 -- (--)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 -- (--)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
在 2040 年，SpaceX bStocks 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
SPCXB 是一種代幣化的 bStock，它讓投資者有機會投資 SpaceX，並有權在 Binance.com 上將代幣轉換為相應的底層證券（需遵守適用的法律法規）。每個代幣均由發行方透過受監管的美國經紀交易商持有的相應底層股票以 1:1 的比例完全支持。持有 SPCXB 的投資者可以享受以下權益：參與底層股票的價格波動；獲得股息（如適用）；以 1:1 的比例將代幣轉換為底層股票；以及全天候 24/7 的交易服務。
要更深入地瞭解 SpaceX bStocks，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
|行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
|02-04 11:04:00
|行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
|02-04 00:48:00
|行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
|02-01 01:12:00
|行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
|01-28 07:44:00
|行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
MEXC 上提供市場數據的頂級加密貨幣
目前熱門備受市場關注的加密貨幣
最近上市、可供交易的加密貨幣
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。