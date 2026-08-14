Hippius 今日價格

Hippius (SN75) 今日實時價格為 NT$ 3.768，過去 24 小時內變化了 4.46%。目前 SN75 兌 TWD 的匯率為 NT$ 3.768 每 SN75。

Hippius 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- SN75。過去 24 小時內，SN75 的交易價格在 NT$ 3.765（低點）和 NT$ 4.024（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，SN75 在過去一小時內波動了 -0.45%，過去7 天內波動了 +2.05%。過去一天，總交易量達到 NT$ 17.87K。

Hippius（SN75）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 17.87KNT$ 17.87K NT$ 17.87K 完全稀釋市值 NT$ 79.13MNT$ 79.13M NT$ 79.13M 流通量 ---- -- 總供應量 21,000,000 21,000,000 21,000,000 所屬公鏈 TAO

Hippius 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 17.87K。SN75 的流通量為 --，總供應量是 21000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 79.13M。